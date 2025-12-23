एटीएम काटकर चोरी करने वाले गिरोह में मिला अहम सुराग, झारखंड नंबर की सफेद एक्सयूवी का हुआ इस्तेमाल

आशीष शुक्ल, पटना। आधी रात के बाद पटना सहित अलग-अलग जिलों में एटीएम काटकर नकद उड़ाने वाले गिरोह की तलाश में पांच से अधिक जिलों की पुलिस जुटी है। दर्जनों सीसीटीवी कैमरों से लेकर डंप डाटा से मिले संदिग्ध नंबरों का लोकेशन पता कर पुलिस उन सभी संभावित ठिकानों पर पहुंच रही है, लेकिन गिरोह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है।

पटना के दानापुर में एक माह पूर्व एचडीएफसी बैंक की एटीएम काटकर 14.50 लाख रुपये की चोरी करने वाले गिरोह के बारे में अहम सुराग मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि कि एटीएम काटकर नकद उड़ाने गिरोह के चार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था।

चारों सफेद रंग की एक्सयूवी गाड़ी से आए थे। गाड़ी का नंबर भी पुलिस के हाथ लगा, जो झारखंड का था। उस नंबर की जांच हुई तो फर्जी मिला। पुलिस अब उस सफेद गाड़ी की तलाश में जेपी सेतु से गुजरने वाले सभी मार्गों पर लगे सीसीटीवी फुटेज देख रही है। पटना पुलिस छानबीन करते हुए मुजफ्फरपुर भी गई थी।

दानापुर में 17 नंबवर की रात करीब साढ़े तीन बजे एटीएम काटकर रुपये उड़ाए थे। चोरों ने एटीएम में घुसते ही कैमरे पर ब्लैक स्प्रे छिड़क दिया ताकि उनका चेहरा स्पष्ट न दिखे और न ही एटीएम काटने का तरीका रिकार्ड हो सके।

इसी तरह सारण के सोनपुर में 11 दिसंबर की रात 2.14 बजे एसबीआइ की एटीएम को काटा गया था। गैस कटर से एटीएम काटकर यहां से 16.36 लाख रुपये की चोरी हुई थी। चोर सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी उखाड़ ले गए थे।

वहीं, मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में भी एसबीआइ एटीएम काटकर चोरों ने 25 लाख रुपये उड़ा ले गए थे। रात करीब तीन बजे घटना को अंजाम दिया गया। यहां बदमाशों की संख्या पांच बताई गई, जो सफेद रंग की गाड़ी से आए थे। बीते 16 दिसंबर को सीवान जिले के हुसैनगंज थाना इलाके में चोरों ने एटीएम काटकर 27 लाख रुपये चोरी कर लिए।