Patna में अपार्टमेंट से कूदी लड़की! मर्डर या सुसाइड; जांच में जुटी पुलिस

अपार्टमेंट का कोई व्‍यक्‍त‍ि उसे पहचानता नहीं था, इस कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी है। कदमकुआं थाने की पुलिस ने शव को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आत्‍महत्‍या, हादसा और हत्‍या के बिंदुओं पर जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी के नाला रोड में सोमवार को छह मंजिला अपार्टमेंट के नीचे एक अज्ञात किशोरी का शव बरामद किया गया।

बताया जाता है कि सुबह में एक युवक पौधों में पानी डालने पहुंचा था। इसी बीच उसे ड्रम पर एक शव दिखा। यह देखकर वह सन्‍न रह गया।

उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग जुटे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुल‍िस ने घटनास्‍थल की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी।

जहां शव म‍िला है, उसे देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि वह अपार्टमेंट से गिरी या गिराई गई। इसके अलावा अन्‍यत्र हत्‍या कर शव को ठिकाने लगाने की चर्चा भी चल रही है।

सूत्रों के अनुसार शव पर किसी गहरे जख्‍म के निशान नहीं हैं। फिलहाल पुलिस उसकी पहचान कराने का प्रयास कर रही है।

पुलिस प्रथम दृष्‍टया इसे रात की घटना मान रही है। पुलिस अधिकारी के अनुसार सुबह 10 बजे सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस टीम पहुंची। एफएसएल की टीम ने भी साक्ष्‍य खंगाले। जानकारी के अनुसार मृतका की उम्र 15 वर्ष के आसपास है। छत से उसकी चप्‍पल मिली है।