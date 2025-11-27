Language
    पटना में चला अतिक्रमण-उन्मूलन अभियान, DM के निर्देश पर 52,300 जुर्माना वसूला गया

    By Ashish Shukla Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:30 AM (IST)

    पटना में जिलाधिकारी के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना लगाया गया और सामान जब्त किया गया। नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद और फुलवारीशरीफ समेत कई अंचलों में कार्रवाई की गई। कुल 52,300 रुपये का राजस्व वसूला गया। जिलाधिकारी ने सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण-मुक्त रखने का निर्देश दिया है।

    पटना में चला अतिक्रमण-उन्मूलन अभियान

    जागरण संवाददाता, पटना। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम के निर्देश पर पटना के सभी अंचलों में बुधवार को अतिक्रमण-उन्मूलन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना लगाया गया। 

    साथ ही सामान जब्त कर दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया। अतिक्रमण रोकना संबंधित थानाध्यक्षों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है और अभियान के दौरान उनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी।

    नूतन राजधानी अंचल में जीपीओ गोलम्बर, स्टेशन गोलंबर और चिड़ियाटाड़ पुल के नीचे अतिक्रमण हटाया गया, जहां से सात ठेले जब्त किए गए और 18 हजार पांच सौ जुर्माना वसूला गया। पाटलिपुत्र अंचल में राजीव नगर पुल के नीचे से दीघा सब्जी मंडी तक स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। 

    पांच-छह स्थायी अतिक्रमण में एक चौकी जब्त 

    स दौरान पांच-छह स्थायी अतिक्रमण में एक चौकी जब्त की गई और 10 हजार पांच सौ रुपये का दंड वसूला गया। अजीमाबाद अंचल में गायघाट डंका इमली से महावीर घाट तक कार्रवाई की गई। यहां छह ठेले जब्त किए गए, छह अवैध बैनर-होर्डिंग हटाए गए और 13 हजार जुर्माना वसूला गया। 

    नगर परिषद फुलवारीशरीफ क्षेत्र में थाना गोलंबर से नौहसा मोड़ तक दोनों ओर फैले अतिक्रमण को हटाया गया। यहां नाला अतिक्रमण के साथ 20 बैनर-पोस्टर, ठेले, बांस और मलबा हटाकर जब्त किया गया। 

    52 हजार तीन सौ का राजस्व

    इस अभियान में नौ हजार पांच सौ जुर्माना वसूला गया। चारों अंचलों में कुल 52 हजार तीन सौ का राजस्व दंडस्वरूप वसूल किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक स्थल और मुख्य सड़कों को अतिक्रमण-मुक्त रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। 

    उन्होंने नेहरू पथ, जेपी गंगापथ, हवाईअड्डा रोड, अशोक राजपथ तथा दीघा-आशियाना रोड जैसे प्रमुख मार्गों पर विशेष निगरानी का निर्देश दिया। डीएम ने चेतावनी दी कि अतिक्रमण हटाने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।