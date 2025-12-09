Bihar Weather Update: पटना सहित 15 जिलों का तापमान लुढ़का, कैसा रहेगा आज का मौसम?

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश के मौसम में धीरे-धीरे बदलाव हो रहा है। ज्यादातर भागों में कोहरे का प्रभाव बने होने के साथ पछुआ के कारण मौसम (Bihar Weather Today) शुष्क बने होने के साथ कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं।

सोमवार को पटना सहित 15 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पछुआ की गति अधिक रहने से दिन में भी कनकनी का प्रभाव रहेगा। सोमवार को पटना सहित ज्यादातर भागों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।