इंडिगो की परेशानी के बाद यात्रियों को राहत, पटना और दरभंगा से आनंद विहार के लिए चलेंगी अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें
इंडिगो की विमान सेवाओं में व्यवधान के बाद, पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए पटना और दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए अतिरिक्त स्पेशल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। देश भर में इंडिगो की विमान सेवाओं में आई परेशानी के बाद बढ़ती यात्रा मांग और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेल ने पटना और दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है।
इन ट्रेनों के चलने से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पूर्व मध्य रेल के अनुसार गाड़ी संख्या 02309 पटना–आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल छह और आठ दिसंबर को रात 20.30 बजे पटना से खुलेगी और अगले दिन दोपहर 15.00 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।
पटना से दो स्पेशल ट्रेन
वापसी में 02310 आनंद विहार टर्मिनल–पटना स्पेशल सात और नौ दिसंबर को शाम 19.00 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 14.00 बजे पटना पहुंचेगी। इसके अतिरिक्त गाड़ी संख्या 02395 पटना–आनंद विहार स्पेशल सात दिसंबर को पटना से 20.30 बजे खुलेगी और अगले दिन 15.00 बजे गंतव्य तक पहुंचेगी।
वापसी में 02396 आनंद विहार–पटना स्पेशल 08 दिसंबर को 19.00 बजे प्रस्थान कर अगले दिन दोपहर 14.00 बजे पटना पहुंचेगी।
दरभंगा से भी स्पेशल ट्रेन
दरभंगा के यात्रियों के लिए भी रेलवे ने विशेष ट्रेन की सुविधा दी है। गाड़ी संख्या 05563 दरभंगा–आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल 07 दिसंबर को शाम 18.15 बजे दरभंगा से खुलकर अगले दिन रात 21.15 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।
वापसी में गाड़ी संख्या 05564 आनंद विहार–दरभंगा स्पेशल नौ दिसंबर को रात्रि 00.05 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 23.00 बजे दरभंगा पहुंचेगी।
