जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Assembly Elections 2025 के दूसरे चरण का मतदान समाप्‍त होने के बाद अब सबकी निगाहें 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। जिले की 14 विधानसभा सीटों की मतगणना एएन कालेज में होनी है। मंगलवार की दोपहर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डा. त्यागराजन एसएम ने वज्रगृह और मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर सभी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा, निष्पक्ष-पारदर्शी मतगणना से लेकर इस दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान किसी भी तरह की अशांति या कानून-व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। मोकामा, दानापुर जैसे संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना के दिन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की गश्ती रहेगी। यदि कोई उपद्रव या अशांति फैलाने का प्रयास करेगा तो प्रशासन उससे सख्ती से निपटेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों की जांच के बाद कराया जाएगा प्रवेश डीएम ने कहा कि मतगणना केंद्रों में प्रवेश प्रक्रिया, निगरानी प्रणाली व सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह तकनीक-संचालित है। मतगणना केंद्र में केवल अधिकृत प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधियों को ही प्रवेश मिलेगा।

प्रवेश के पूर्व उनका सत्यापन व हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से स्क्रीनिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुसार प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं। हर दिन दो बार सभी निर्वाची पदाधिकारी व एक बार डीएम खुद स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की शंका या भ्रांति की गुंजाइश नहीं रहे। अब तक सभी प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि सुरक्षा प्रबंधों से संतुष्ट हैं। डीएम ने कहा कि आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। डीएम ने कहा-ईवीएम की सुरक्षा, निष्पक्ष मतगणना से लेकर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की पूरी तैयारी

मतगणना केंद्र त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में, सीएपीएफ, बिहार विशेष सशस्त्र बल व जिला पुलिस 24 घंटे कर रहे निगरानी

उपद्रव या अशांति फैलाने की किसी भी कार्रवाई से सख्ती से निपटने के आदेश, स्क्रीनिंग के बाद ही प्रत्याशी-प्रतिनिधि कर सकेंगे प्रवेश

भीड़ व यातायात नियंत्रण को एएन कालेज परिसर व आसपास के क्षेत्रों में डायवर्जन व नियंत्रण कक्ष, पारदर्शिता पर प्रशासन का जोर

मतगणना कर्मियों को ऐसा प्रशिक्षण की नहीं हो कोई चूक डीएम ने बताया कि प्रशासन का पूरा ध्यान इस बात पर है कि मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, भीड़भाड़ या अफवाह फैलने की स्थिति नहीं बने।