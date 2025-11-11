Language
    पटना के AN College में होगी 14 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना, आरओ बोले- संवेदनशील क्षेत्रों में होगी गश्‍ती

    By Pawan Mishra Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 10:26 PM (IST)

    पटना के एएन कॉलेज में 14 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होगी। आरओ ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में गश्‍ती की जाएगी और सुरक्षा के पुख्‍ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्‍थल पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्‍ध कराई गई हैं।

    Hero Image

    एएन कालेज में बने मतगणना केंद्र पर तैयार‍ियों का न‍िरीक्षण करते डीएम डा. त्‍यागराजन एसएम। जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Assembly Elections 2025 के दूसरे चरण का मतदान समाप्‍त होने के बाद अब सबकी निगाहें 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं।

    जिले की 14 विधानसभा सीटों की मतगणना एएन कालेज में होनी है। मंगलवार की दोपहर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डा. त्यागराजन एसएम ने वज्रगृह और मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर सभी तैयारियों की समीक्षा की।

    उन्होंने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा, निष्पक्ष-पारदर्शी मतगणना से लेकर इस दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं।

    उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान किसी भी तरह की अशांति या कानून-व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। मोकामा, दानापुर जैसे संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना के दिन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की गश्ती रहेगी। यदि कोई उपद्रव या अशांति फैलाने का प्रयास करेगा तो प्रशासन उससे सख्ती से निपटेगा। 

    प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों की जांच के बाद कराया जाएगा प्रवेश

    डीएम ने कहा कि मतगणना केंद्रों में प्रवेश प्रक्रिया, निगरानी प्रणाली व सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह तकनीक-संचालित है। मतगणना केंद्र में केवल अधिकृत प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधियों को ही प्रवेश मिलेगा। 

    प्रवेश के पूर्व उनका सत्यापन व हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से स्क्रीनिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुसार प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं।

    हर दिन दो बार सभी निर्वाची पदाधिकारी व एक बार डीएम खुद स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की शंका या भ्रांति की गुंजाइश नहीं रहे।

    अब तक सभी प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि सुरक्षा प्रबंधों से संतुष्ट हैं। डीएम ने कहा कि आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। 

    • डीएम ने कहा-ईवीएम की सुरक्षा, निष्पक्ष मतगणना से लेकर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की पूरी तैयारी
    • मतगणना केंद्र त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में, सीएपीएफ, बिहार विशेष सशस्त्र बल व जिला पुलिस 24 घंटे कर रहे निगरानी
    • उपद्रव या अशांति फैलाने की किसी भी कार्रवाई से सख्ती से निपटने के आदेश, स्क्रीनिंग के बाद ही प्रत्याशी-प्रतिनिधि कर सकेंगे प्रवेश
    • भीड़ व यातायात नियंत्रण को एएन कालेज परिसर व आसपास के क्षेत्रों में डायवर्जन व नियंत्रण कक्ष, पारदर्शिता पर प्रशासन का जोर


    मतगणना कर्मियों को ऐसा प्रशिक्षण की नहीं हो कोई चूक

    डीएम ने बताया कि प्रशासन का पूरा ध्यान इस बात पर है कि मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, भीड़भाड़ या अफवाह फैलने की स्थिति नहीं बने।

    इसके लिए मतगणना कर्मियों को दो चरण में हर पहलू का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर वोट की गिनती शांति और निष्पक्षता से होगी, इसमें किसी भी तरह की बाधा स्वीकार्य नहीं।

    एएन कालेज में रखीं सभी 14 विधानसभा के 5,677 मतदान केंद्रों से आईं ईवीएम, वीवीपैट व कंट्रोल यूनिट की सुरक्षा के लिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है।

    वज्रगृह के चारों ओर त्रिस्तरीय सुरक्षा तंत्र मुस्तैद है। अंदरूनी हिस्सा केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल, मध्य स्तर पर बिहार विशेष सशस्त्र बल और मतगणना परिसर के बाहर जिला सशस्त्र पुलिस की तैनाती की गई है।

    सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी, नियंत्रण कक्ष की सतत मानिटरिंग और तीन पालियों में दंडाधिकारी-पुलिस पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

    वज्रगृह में किसी भी व्यक्ति का अनधिकृत प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। सभी प्रवेश द्वारों पर डीएफएमडी और एचएचएमडी लगाए गए हैं, साथ ही आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम व विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है।

    भीड़ व यातायात नियंत्रण को बनी विशेष योजना 

    मतगणना के दिन शहर खासकर एएन कालेज व बाेरिंग रोड में भीड़ नियंत्रण व यातायात प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

    डीएम ने बताया कि मतगणना स्थल के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया जाएगा ताकि सामान्य आवागमन बाधित नहीं हो।

    तीन एएसपी, कई पुलिस उपाधीक्षक व 13 पुलिस अधिकारी इसके लिए तैनात किए गए हैं। नियंत्रण कक्ष में तीन पुलिस पदाधिकारी व 12 मजिस्ट्रेट तैनात हैं, जो सीसीटीवी कैमरों से एएन कालेज परिसर की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। 