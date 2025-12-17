Patna Airport: पटना एयरपोर्ट पर आज से विंटर शेड्यूल लागू, पहली फ्लाइट 10:25 बजे; चेक करें गाइडलाइंस

जागरण संवाददाता, पटना। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से बुधवार से विंटर शेड्यूल लागू किया जा रहा है। विंटर शेड्यूल लागू होने के साथ ही पटना एयरपोर्ट से संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या और समय-सारिणी में बदलाव देखने को मिलेगा। नए शेड्यूल के तहत विभिन्न एयरलाइंस की उड़ानों की संख्या घट–बढ़ सकती है, जिसका सीधा असर यात्रियों की आवाजाही पर पड़ेगा।

विंटर शेड्यूल लागू होने के बाद इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों की संख्या घटकर 23 जोड़ी रह जाएगी। वर्तमान में इंडिगो पटना एयरपोर्ट से सबसे अधिक उड़ानों का संचालन करती है, लेकिन कोहरे और सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल में कटौती की गई है।

वहीं, एयर इंडिया की पांच जोड़ी उड़ानों के संचालन की संभावना जताई गई है। इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस की तीन जोड़ी और स्पाइसजेट की भी तीन जोड़ी उड़ानें नए विंटर शेड्यूल के तहत संचालित हो सकती हैं। विंटर शेड्यूल लागू होने के बाद पटना एयरपोर्ट पर दिन की पहली उड़ान एयर इंडिया की होगी। एयर इंडिया की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट सुबह 9:40 बजे पटना पहुंचेगी। इसके बाद पटना से दिन की पहली उड़ान भी एयर इंडिया की ही होगी, जो सुबह 10:25 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी।

एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार, सुबह के समय कोहरे की आशंका के चलते कई उड़ानों के समय में बदलाव किया गया है, ताकि परिचालन को सुरक्षित और सुचारू रखा जा सके। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, सर्दियों के मौसम में दृश्यता कम होने की समस्या को देखते हुए एयरलाइंस द्वारा एहतियातन उड़ानों की संख्या सीमित की जाती है। हालांकि यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रमुख रूटों पर उड़ानों का संचालन जारी रखा जाएगा।