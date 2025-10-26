Language
    Patna Airport: छठ पर्व पर बढ़ा पटना का एयर ट्रैफिक, हर 15 मिनट पर उड़ान; अक्टूबर में टूटा रिकॉर्ड

    By Vidya Sagar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 07:53 PM (IST)

    छठ पर्व के अवसर पर ट्रेनों और बसों में भीड़ के कारण पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। अक्टूबर के महीने में उड़ानों और यात्रियों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की है। आने वाले दिनों में उड़ानों की संख्या और बढ़ने की संभावना है।

    पटना एयरपोर्ट की फाइल फोटो। (जागरण)

    विद्या सागर, पटना। छठ पर्व पर घर आने के लिए जहां ट्रेनें नो रूम हो चुकी है। भीड़ ऐसी है कि ट्रेन से आरामदायक यात्रा मुश्किल है। दूसरे राज्यों से आने वाली बसों की भी यही स्थिति है।

    ट्रेन व बसों में अधिक ट्रैफिक का असर अब पटना के एयर ट्रैफिक पर देखने को मिल रहा है। त्योहारी सीजन में पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की आवाजाही ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। अक्टूबर माह के पहले तीन सप्ताहों में जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों और यात्रियों दोनों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है।

    दो अक्टूबर को जहां कुल 82 विमानों का संचालन हुआ था, वहीं 24 अक्टूबर को यह संख्या बढ़कर 118 तक पहुंच गई। यात्रियों की कुल संख्या 10,048 से बढ़कर 14,458 तक पहुंच गई। वहीं, 25 अक्टूबर को 116 विमानों से 16 हजार 300 लोगों ने यात्रा की।

    पूजा के कारण दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों से बड़ी संख्या में प्रवासी लोग अपने घर लौटे। यही वजह रही कि आगमन यात्रियों की संख्या प्रस्थान यात्रियों की तुलना में अधिक रही।

    उदाहरण के तौर पर 16 अक्टूबर को 9,166 आगमन यात्री दर्ज किए गए, जबकि प्रस्थान करने वालों की संख्या केवल 3,473 रही। 23 अक्टूबर को भी यही रुझान दिखा, जब 9,819 लोग पटना पहुंचे और 4,690 यात्रियों ने उड़ान भरी।

    एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, इस दौरान प्रतिदिन औसतन 98 विमानों का संचालन हुआ। पिछले महीने की तुलना में यह लगभग 18 प्रतिशत अधिक है। यात्रियों की औसत दैनिक संख्या भी 11 हजार से बढ़कर करीब 13 हजार के पार पहुंच गई है।

    बढ़ती भीड़ को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने सुरक्षा, बोर्डिंग और पार्किंग व्यवस्था में अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की है। भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

    एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि आने वाले सप्ताहों में दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए उड़ानों की संख्या में और बढ़ोतरी की संभावना है। इसके लिए एयरलाइंस कंपनियों को अतिरिक्त स्लाट देने की प्रक्रिया चल रही है।

    कुल मिलाकर अक्टूबर का महीना पटना एयरपोर्ट के लिए रिकॉर्ड तोड़ साबित हो रहा है। यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि बिहार अब हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले महीनों में यह आंकड़ा और ऊपर जा सकता है।