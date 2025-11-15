Patna Airport: पटना एयरपोर्ट पर दूसरा एरोब्रिज शुरू, यात्रियों की सुविधा में होगा बड़ा सुधार

जागरण संवाददाता, पटना। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना में यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। एयरपोर्ट प्रशासन ने शनिवार से दूसरा यात्री बोर्डिंग ब्रिज (एरोब्रिज-2) को बोर्डिंग गेट संख्या 10 के साथ औपचारिक रूप से चालू कर दिया है।

एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि इस सुविधा को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की स्वीकृति के साथ कमीशन किया गया है। नए एरोब्रिज से होकर संचालित होने वाली पहली उड़ान एयर इंडिया की मुंबई–पटना–मुंबई सेवा रही, जिसमें उड़ान संख्या 2789 और 2790 शामिल हैं।

एरोब्रिज-2 के शुरू होने से यात्रियों की बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग प्रक्रिया और अधिक सुगम हो जाएगी। एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि गेट संख्या 10 के सक्रिय होने से खासकर भीड़भाड़ के समय यात्रियों की आवाजाही में बड़ा राहत मिलेगी और समग्र यात्रा अनुभव और बेहतर होगा।

जेपीएनआई एयरपोर्ट प्रबंधन ने कहा है कि वह अवसंरचना विकास को निरंतर गति देने के लिए प्रतिबद्ध है और यात्रियों को सुरक्षित, सुचारू और कुशल सेवाएं प्रदान करने की दिशा में लगातार काम करता रहेगा। वहीं 31 दिसंबर तक तीन और एयरोब्रिज शुरू होने उम्मीद है।