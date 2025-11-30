पटना एयरपोर्ट पर 'लो विजिबिलिटी' के कारण 28 से अधिक फ्लाइट्स हुई लेट, दो घंटे से अधिक विलंब से उड़ी कई उड़ानें
पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण शनिवार को उड़ानें प्रभावित हुईं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु से आने-जाने वाली 28 से ज़्यादा फ़्लाइट्स में देरी हुई, कुछ दो घंटे से ज़्यादा लेट थीं। यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा।
जागरण संवाददाता, पटना। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को कम विजिबिलिटी के कारण उड़ान सेवाएं प्रभावित रहीं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु समेत देश के कई बड़े शहरों से पटना आने वाली और पटना से बाहर जाने वाली कुल 28 से अधिक फ्लाइट्स देरी से चलीं। कई उड़ानें दो घंटे से ज्यादा विलंबित रहीं।
दिल्ली से सुबह 10:05 बजे पटना आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की विमान 17 मिनट विलंब से पहुंची। दिल्ली से दोपहर 12:35 बजे पटना आने वाली विमान 17 मिनट लेट पहुंची। मुंबई से दोपहर 2:10 बजे पटना पहुंचने वाली इंडिगो की विमान 42 मिनट विलंब से पहुंची।
एयर इंडिया की विमान एक घंटे एक मिनट विलंब
दिल्ली से दोपहर 2:40 बजे पटना आने वाली एयर इंडिया की विमान 29 मिनट लेट पहुंची। कोलकाता से दोपहर 3:20 बजे पटना आने वाली इंडिगो की विमान दो घंटे 13 मिनट विलंब से पहुंची। मुंबई से 3:30 बजे आने वाली एयर इंडिया की विमान एक घंटे एक मिनट विलंब से पहुंची।
बेंगलुरु से 4:10 बजे आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की विमान एक घंटे 38 मिनट विलंब से पहुंची। दिल्ली से पटना शाम 6:30 बजे आने वाली एयर इंडिया की विमान 31 मिनट विलंब से पहुंची।
वहीं पटना से दिल्ली जाने वाली सुबह 10:30 बजे की एयर इंडिया एक्सप्रेस की विमान 38 मिनट विलंब से उड़ान भरी। बेंगलुरु जाने वाली सुबह 11:30 बजे की इंडिगो की विमान 20 मिनट विलंब से उड़ान भरी।
इंडिगो की विमान 29 मिनट लेट
11:50 बजे दिल्ली जाने वाली इंडिगो की विमान 29 मिनट लेट से गई। दोपहर 1:05 बजे मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की विमान 17 मिनट विलंब से गई। 1:15 बजे दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की विमान 46 मिनट विलंब से गई।
1:25 बजे पुणे जाने वाली इंडिगो की विमान 20 मिनट विलंब से गई। 1:45 बजे हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की विमान 33 मिनट विलंब से गई। 2:55 बजे मुंबई जाने वाली इंडिगो की विमान 48 मिनट विलंब से उड़ान भरी। 3:30 बजे दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की विमान 32 मिनट लेट से गई।
मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की विमान एक घंटे 26 मिनट विलंब
शाम चार बजे कोलकाता जाने वाली इंडिगो की विमान दो घंटे 20 मिनट विलंब से गई। 4:10 बजे मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की विमान एक घंटे 26 मिनट विलंब से गई। 4:40 बजे बेंगलुरु जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की विमान दो घंटे चार मिनट विलंब से उड़ान भरी।
5:45 बजे चेन्नई जाने वाली इंडिगो की विमान 23 मिनट विलंब से गई। 5:55 बजे बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो की विमान 36 मिनट विलंब से गई। 6:15 बजे दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 19 मिनट विलंब से गई। 6:35 बजे हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की विमान 31 मिनट विलम्ब से गई।
7:10 बजे दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की विमान 45 मिनट से गई। 7:40 बजे अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो की विमान 19 मिनट लेट से गई। 8:15 बजे दिल्ली जाने वाली इंडिगो की विमान 25 मिनट विलंब से गई। 8:25 बजे कोलकाता जाने वाली इंडिगो की विमान 55 मिनट विलंब से गई।
