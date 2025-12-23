नितिन नवीन के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब, एयरपोर्ट मार्ग पर जाम से यात्री परेशान, सामान लेकर पैदल पहुंचे टर्मिनल

जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के स्वागत को लेकर मंगलवार को पटना एयरपोर्ट परिसर और उसके आसपास भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक नितिन नवीन के आगमन की सूचना पर जयकारों, ढोल-नगाड़ों और बैनर-पोस्टरों के साथ एयरपोर्ट पहुंच गए। कार्यकर्ताओं की भीड़ और वाहनों की अधिकता के कारण एयरपोर्ट जाने वाले मुख्य मार्गों पर लंबा जाम लग गया, जिससे फ्लाइट पकड़ने आए यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एयरपोर्ट मार्ग पर स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कई यात्रियों को अपने वाहन जाम में छोड़कर सूटकेस और बैग कंधे पर उठाकर पैदल ही टर्मिनल की ओर बढ़ना पड़ा। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ यात्रियों ने बताया कि वे निर्धारित समय से काफी पहले घर से निकले थे, इसके बावजूद जाम में फंसने के कारण फ्लाइट छूटने का डर बना रहा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नितिन नवीन के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में दोपहिया और चारपहिया वाहन एयरपोर्ट रोड पर खड़े कर दिए गए थे। इससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सड़क के दोनों ओर खड़े वाहनों और कार्यकर्ताओं की भीड़ के कारण एंबुलेंस और टैक्सी जैसी आवश्यक सेवाओं को भी निकलने में कठिनाई हुई। कई टैक्सी चालक यात्रियों को रास्ते में ही उतारकर वापस लौटते नजर आए। यात्रियों का कहना है कि एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील और व्यस्त क्षेत्र में इस तरह के राजनीतिक स्वागत कार्यक्रम से आम लोगों को अनावश्यक परेशानी होती है। एक यात्री ने बताया कि वह बाहर से आए थे और पहली बार पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन जाम और अव्यवस्था के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ यात्रियों ने सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियंत्रण पर भी सवाल उठाए।

हालांकि, भाजपा कार्यकर्ताओं में अपने नेता के स्वागत को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। कार्यकर्ता नितिन नवीन के समर्थन में नारेबाजी करते रहे और उन्हें फूल-मालाओं से लादने की तैयारी में जुटे रहे। समर्थकों का कहना था कि नितिन नवीन के प्रति लोगों का यह स्नेह और सम्मान स्वाभाविक है, लेकिन वे यह भी मानते हैं कि इससे आम लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए।

स्थिति को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस और एयरपोर्ट सुरक्षा कर्मियों को अतिरिक्त मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने धीरे-धीरे भीड़ और वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य करने का प्रयास किया। काफी देर बाद जाकर जाम में कुछ हद तक राहत मिली।