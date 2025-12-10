जागरण संवाददाता, पटना। Indigo Flights Crisis: पूरे देश में इंडिगो की कुछ विमानों में तकनीकी दिक्कतें आई थीं, जिसके चलते उड़ानों पर असर हुआ। 15 दिसंबर तक कुछ विमानों को रद रखा जाएगा, ताकि समस्या का समाधान पूरी तरह किया जा सके। 15 दिसंबर तक स्थिति पूरी तरह सामान्य होने की उम्मीद है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पटना एयरपोर्ट से इंडिगो की रोजाना 40 से 50 उड़ानें (आने-जाने वाली) संचालित होती थीं, लेकिन फिलहाल उड़ानों की संख्या कम चल रही है। उक्त जानकारी जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (Patna Airport) के निदेशक चंद्र प्रताप द्विवेदी ने बुधवार को प्रेसवार्ता में दी।

इंडिगो की पटना टीम ने द‍िखाई तत्‍परता उन्होंने तीन दिसंबर से चल रहे इंडिगो फ्लाइट संकट पर कहा कि यह मामला केवल पटना से जुड़ा नहीं था। इंडिगो की पटना टीम ने समस्याओं को दूर करने में तेजी दिखाई और यात्रियों को हर संभव सहयोग दिया गया। सभी समस्या को यथासंभव दूर किया गया है। अब स्थिति सामान्य है और यात्रियों का फीडबैक भी संतोषजनक है।

सभी यात्रियों को सही और समय पर जानकारी दी जा रही है। उड़ानों में लगातार हो रही देरी और रद होने की स्थिति को देखते हुए पटना एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

मौजूदा परिस्थितियों में यात्रियों को असुविधा नहीं हो, इसके लिए सभी विभागों के साथ मिलकर व्यापक व्यवस्था लागू की गई है। एयरपोर्ट निदेशक कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और संतुष्टि है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकता के अनुसार आगे भी हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने इंडिगो के हवाले से बताया कि विमान के रद होने की पूर्व सूचना जारी की जा रही है। इसकी जानकारी एयरपोर्ट प्रबंधन के द्वारा भी एक्स हैंडल पर जारी की जा रही है। इंडिगो द्वारा बताया गया है कि 15 दिसंबर तक जिन यात्रियों ने टिकट कैंसिल कराया है, उसका रिफंड बिना कटौती कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट प्रबंधन यात्रियों को परेशानी न हो इस पर ध्यान दे रहा है। प्रेस वार्ता में एयरपोर्ट निदेशक के साथ एटीसी इंचार्ज उमाकांत, इंडिगो की टर्मिनल मैनेजर शालिनी मौजूद थीं।

कंट्रोल रूम से मिलेगा त्वरित सहयोग एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि टर्मिनल मैनेजर कार्यालय में एक केंद्रीकृत कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें एएआइ आपरेशन टीम, सिविल और इलेक्ट्रिकल विभाग के साथ रेलवे प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। यह कंट्रोल रूम उड़ान बाधाओं के दौरान तेजी से निर्णय लेने और यात्रियों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराने का मुख्य केंद्र बनेगा।

चेक-इन क्षेत्र में बढ़ाई गई बैठने की व्यवस्था नए टर्मिनल भवन में पर्याप्त सीटें उपलब्ध थीं, लेकिन इंडिगो की उड़ान बाधा से यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ने के कारण चेक-इन क्षेत्र में अतिरिक्त कुर्सियां लगाई गई हैं, ताकि यात्रियों को खड़े रहने की परेशानी न हो।

समय पर सूचना और 24 घंटे हेल्पलाइन एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि सभी उड़ानों से संबंधित अपडेट इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) और मीडिया के माध्यम से समय पर जारी किए जा रहे हैं। यात्रियों को किसी भी समय सहायता के लिए टर्मिनल मैनेजर ड्यूटी हेल्पलाइन 9471000714 उपलब्ध है।