    पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो उड़ानों का संकट जल्द खत्म: इस दिन से शुरू होगी सामान्य संचालन, जीएम ने दिया आश्वासन

    By Manish Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:56 AM (IST)

    पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो उड़ानों का संकट जल्द खत्म होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट के जीएम ने सामान्य संचालन शुरू होने का आश्वासन दिया है, जिससे यात्रियों ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया (एएआइ) के जनरल मैनेजर भूदेव सरकार ने बताया कि इंडिगो की परिचालन व्यवस्था को सामान्य करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि 16 दिसंबर से इंडिगो की सभी उड़ानें पूर्ववत तरीके से संचालित होंगी।

    पटना एयरपोर्ट से रोजाना उड़ने वाली इंडिगो की फ्लाइटों के नियमित संचालन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तीन दिसंबर से लगातार प्रभावित चल रही इंडिगो की उड़ान सेवाओं को लेकर यात्रियों में बढ़ती परेशानियों के बीच उन्होंने गुरुवार को जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना का दौरा किया और स्थिति का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जनरल मैनेजर ने मीडिया को संबोधित किया।

    गुरुवार को भी पांच उड़ानें रद रहीं, जिससे यात्रियों को असुविधा उठानी पड़ी, लेकिन एएआइ के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि यह स्थिति अब ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी।

    भूदेव सरकार ने कहा कि उड़ान संचालन सामान्य होते ही यात्री बिना किसी हिचक के अपनी टिकट बुकिंग कर सकेंगे, क्योंकि सेवाओं में स्थिरता सुनिश्चित की जा रही है। यात्रियों की आर्थिक असुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह भी बताया कि इंडिगो एयरलाइन ने रिफंड को लेकर स्पष्ट आश्वासन दिया है।

    फ्लाइट रद होने पर यात्रियों को दो से तीन दिनों के भीतर राशि वापस कर दी जाएगी। इस दौरान पटना एयरपोर्ट के निदेशक चंद्र प्रताप द्विवेदी ने जनरल मैनेजर को वर्तमान व्यवस्था, उड़ान संचालन पर पड़े प्रभाव और यात्रियों के लिए किए जा रहे प्रबंधों की विस्तृत जानकारी दी। इंडिगो की सेवाओं में आई यह व्यवधान जल्द खत्म होने की उम्मीद है, जिससे पटना से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।