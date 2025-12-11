Language
    पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की 5 जोड़ी फ्लाइट्स कैंसिल, सामान्य होने में अभी लगेगा वक्त

    By Manish Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 07:43 AM (IST)

    पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ान सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं, लेकिन अभी समय लगेगा। बुधवार को 5 जोड़ी उड़ानें रद्द हुईं, जिससे यात्रियों को परे ...और पढ़ें

    इंडिगो की 5 जोड़ी फ्लाइट्स कैंसिल

    जागरण संवाददाता, पटना। तीन दिसंबर से प्रभावित चल रही इंडिगो की उड़ान सेवाएं धीरे-धीरे पुराने ढर्रे पर लौटने लगी है। इससे जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना पर उड़ानों की संख्या बढ़ी है। हालांकि स्थिति सामान्य होने में अभी समय लगेगा। 

    बुधवार को दिनभर में आने और जाने वाली कुल पांच जोड़ी यानी 10 उड़ानें रद कर दी गईं। पांच आने व पांच जाने वाली फ्लाइट्स रद की गई हैं। इनमें सभी फ्लाइट इंडिगो की हैं। अचानक उड़ानें रद होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। 

    कई यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर जानकारी के इंतजार में बैठे रहे, जबकि कुछ को अपनी यात्रा योजना रद करनी पड़ी। इस बीच यात्रियों के लिए राहत की बात ये रही कि एयरपोर्ट से इंडिगाे, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस व स्पाइसजेट की 31 जोड़ी उड़ानें आईं व गईं। यानी, 62 फ्लाइट ने उड़ानें भरीं।

    हेल्पलाइन नंबर जारी

    यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने दो हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है। 0612-220797 व 9471000714 पर यात्री 24 घंटे अपनी परेशानी साझा कर सकते हैं या सहायता के लिए फोन कर सकते हैं।

    इंडिगो की ये उड़ानें रहीं रद

    6ई713 / 6ई663 — कोलकाता–पटना–कोलकाता

    6ई6451 / 6ई6452 — बेंगलुरु–पटना–बेंगलुरु

    6ई915 / 6ई6683 — हैदराबाद–पटना–हैदराबाद

    6ई6549 / 6ई6550 — दिल्ली–पटना–दिल्ली

    6ई678 / 6ई679 — चेन्नई–पटना–चेन्नई

    विलंब हुईं उड़ानें

    जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना पर बुधवार को बेंगलुरु से इंडिगो की फ्लाइट करीब दो घंटे विलंब से पहुंची। इसी प्रकार मुंबई से आने वाली इंडिगो की तीन फ्लाइट भी विलंब से पहुंची।