पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की 3 जोड़ी उड़ानें रद, देरी से उड़े 26 विमान

जागरण संवाददाता, पटना। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रविवार को इंडिगो एयरलाइंस की तीन जोड़ी उड़ानें ऑपरेशनल कारणों से रद कर दी गईं। उड़ानों के निरस्त होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, मौसम और परिचालन कारणों के चलते कई उड़ानें अपने निर्धारित समय से विलंब से संचालित हुईं। एयरपोर्ट प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को इंडिगो की कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली रूट की तीन जोड़ी उड़ानें रद रहीं। कोलकाता से पटना आने वाली इंडिगो की उड़ान 6ई 713 तथा पटना से कोलकाता जाने वाली 6ई 633 को रद किया गया।

इसी प्रकार बेंगलुरु से पटना आने वाली 6ई 6451 और पटना से बेंगलुरु जाने वाली 6ई 6452 भी परिचालन कारणों से निरस्त रहीं। इसके अलावा दिल्ली से पटना आने वाली 6ई 6549 और पटना से दिल्ली जाने वाली 6ई 6550 उड़ान को भी रद कर दिया गया।

सामान्य नहीं रहा संचालन उड़ानों के रद होने के साथ ही रविवार को पटना एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन पूरी तरह सामान्य नहीं रहा। वहीं, 11 आने वाली तथा 15 जाने वाली उड़ानें 20 मिनट से लेकर एक घंटे तक विलंबित रहीं। देरी के कारण कई यात्रियों को टर्मिनल भवन में लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, जिससे यात्रियों में नाराजगी देखी गई।

हालांकि, एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से यात्रियों को स्थिति की जानकारी देने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, उड़ानों में देरी होने की स्थिति मौसम, विमानों की उपलब्धता तथा अन्य तकनीकी कारणों से उत्पन्न हुई। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक उड़ान, रिफंड अथवा टिकट के पुनर्निर्धारण की सुविधा उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है।