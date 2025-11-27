धुंध और खराब दृश्यता से पटना एयरपोर्ट पर 14 जोड़ी उड़ानें विलंबित, हैदराबाद की दो फ्लाइट रद्द

जागरण संवाददाता, पटना। पटना एयरपोर्ट पर बुधवार को आने वाली कई उड़ानें विलंब से पहुंचीं। धुंध व खराब दृश्यता के कारण यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। विभिन्न शहरों से आने वाली कुल 14 जोड़ी उड़ानों में देरी दर्ज की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं हैदराबाद से आने व जाने वाली दो उड़ान को रद्द करना पड़ा। दिल्ली से आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट आइएक्स 1197 17 मिनट देर से उतरी। इंडिगो की दिल्ली–पटना उड़ान 6ई 5104 33 मिनट विलंब से पहुंची, जबकि एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 2523 32 मिनट लेट रही।

विलंब से हुई कई उड़ान दिल्ली से ही इंडिगो की एक अन्य उड़ान 6ई 6379 19 मिनट, तथा इंडिगो की 6ई 6643 28 मिनट देर से उतरी। एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 1746 भी दिल्ली से 19 मिनट विलंब रही।

कोलकाता से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई 6348 23 मिनट, और गाजियाबाद से आने वाली 6ई 2524 20 मिनट देरी से पहुंचीं। अहमदाबाद से इंडिगो की उड़ान 6ई 921 16 मिनट और हैदराबाद से इंडिगो की 6ई 6223 20 मिनट विलंबित रही।

इंडिगो की फ्लाइट सबसे अधिक विलंबित मुंबई से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई 2043 52 मिनट, एयर इंडिया की एआई 2789 26 मिनट, और स्पाइसजेट की एसजी 336 45 मिनट देरी से उतरीं। बेंगलुरु से इंडिगो की उड़ान 6ई 6277 54 मिनट लेट रही, जो दिन की सबसे अधिक विलंबित उड़ानों में रही।