    पटना एयरपोर्ट पर बड़ा हड़कंप: इंडिगो की 8 जोड़ी उड़ानें रद, स्पाइसजेट की भी एक जोड़ी फ्लाइट कैंसिल; 21 उड़ानें लेट

    By Vidya Sagar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की 8 जोड़ी और स्पाइसजेट की 1 जोड़ी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। इसके अतिरिक्त, 21 उड़ानें देर ...और पढ़ें

    पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार करते यात्री। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। पटना एयरपोर्ट पर शुक्रवार को उड़ानों का संचालन कई घंटों तक प्रभावित रहा। आपरेशनल कारणों के चलते इंडिगो एयरलाइंस की आठ जोड़ी उड़ानें रद कर दी गईं, जिससे बड़ी संख्या में यात्रियों की योजनाएं बाधित हो गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रद उड़ानों में दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई से आने-जाने वाली सेवाएं शामिल रहीं। इंडिगो की जिन उड़ानों को रद किया गया, उनमें दिल्ली से आने-जाने वाली 6ई 6387/2163, कोलकाता की 6ई 713/663, दिल्ली की 6ई 6643/6644, बेंगलुरु की 6ई 6451/6452, हैदराबाद की 6ई 915/6683, दिल्ली की 6ई 6549/6550, चेन्नई की 6ई 678/679 और हैदराबाद की 6ई 6334/6335 शामिल थीं। इन उड़ानों के रद होने से यात्रियों को टिकट रिफंड और यात्रा विकल्प तलाशने में कठिनाई झेलनी पड़ी।

    इंडिगो की रद उड़ानों के बीच 32 जोड़ी उड़ानों का संचालन सामान्य रहा, जिससे एयर ट्रैफिक संतुलित बना रहा। हालांकि, यात्रियों को लगातार अपडेट लेने और समय पर एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी गई।

    इंडिगो के अलावा मुंबई से आने और जाने वाली स्पाइसजेट की एक जोड़ी उड़ानें रद रहीं, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त असुविधा का सामना करना पड़ा। स्पाइसजेट के यात्रियों को एयरलाइन की ओर से रिफंड और अगली उपलब्ध उड़ान में बुकिंग संबंधित सहायता प्रदान की गई।

    21 उड़ानें विलंब से आईं-गईं

    उड़ान रद होने के साथ-साथ देरी की समस्या भी पूरे दिन जारी रही। शुक्रवार को जाने वाली 15 उड़ानें और आने वाली छह उड़ानें अपने निर्धारित समय से विलंबित रहीं। इनमें देरी की अवधि 15 मिनट से लेकर एक घंटे तक दर्ज की गई। देरी के कारण यात्रियों को प्रतीक्षालयों में अधिक समय बिताना पड़ा और कई यात्रियों के कनेक्टिंग फ्लाइट एवं आगे की यात्रा पर भी असर पड़ा।

    स्थिति को सामान्य करने

    में जुटा एयरपोर्ट प्रबंधन
    एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि उड़ानों के रद होने और देरी का मुख्य कारण एयरलाइंस द्वारा झेली जा रही परिचालन चुनौतियां हैं। एयरपोर्ट प्रबंधन लगातार एयरलाइंस के साथ समन्वय स्थापित कर स्थिति को सामान्य करने में जुटा है।

    एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे यात्रा से पूर्व अपनी उड़ान की अद्यतन स्थिति की जांच अवश्य करें और समय पर एयरपोर्ट पहुंचें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

    17 दिसंबर से लागू हो रहा विंटर शिड्यूल

    17 दिसंबर से विंटर शिड्यूल लागू हो रहा है। विंटर शेड्यूल लागू होने के बाद इंडिगो की विमानों की संख्या अब घटकर 23 जोड़ी हो जाएगी। वहीं, एयर इंडिया की पांच जोड़ी, एयर इंडिया एक्सप्रेस की दो जोड़ी व स्पाइजेट की तीन जोड़ी उड़ाने संचालित होने की संभावना है।