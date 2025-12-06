Language
    सीबीआई के फर्जी ID के साथ पटना एयरपोर्ट से गिरफ्तार जालसाजों के अन्य साथियों की तलाश

    By Ashish Shukla Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:27 AM (IST)

    पटना एयरपोर्ट पर सीबीआई के फर्जी आईडी के साथ गिरफ्तार जालसाजों के साथियों की तलाश जारी है। पुलिस पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर अन्य संदिग्धों की ...और पढ़ें

    गिरफ्तार आरोपितों के साथी की तलाश

    जागरण संवाददाता, पटना। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर से गिरफ्तार सीबीआई के नाम पर जालसाजी करने वाले गिरोह के दोनों सदस्यों की पहचान बिहटा निवासी हिमांशु कुमार और शाहपुर के सत्यानंद कुमार के रूप में हुई। दोनों के पास से सीबीआई का दो फर्जी पहचान पत्र और सीबीआई का लोगो लगी एक बाइक बरामद की गई थी। 

    पुलिस की पूछताछ के बाद दो जांच एजेंसी भी दोनों से पूछताछ करने पहुंची थी। पता चला कि पकड़े गए दोनों आरोपित संगठित गिरोह के गुर्गे हैं, जो सीबीआई का फर्जी अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करता था। 

    फरार तीनों आरोपितों की भूमिका अहम

    इनके तीन अन्य साथियों पहचान पश्चिम बंगाल के वर्द्धमान निवासी सोहेल मिर्जा, पालीगंज निवासी सैयद खालिद और डीके के रूप में हुई। इस फर्जीवाड़ा में फरार तीनों आरोपितों की भूमिका अहम है। 

    तकनीकी अनुसंधान कर पुलिस अब तीनों की तलाश में जुट गई है। इनकी गिरफ्तारी के यह भी उजागर हो सकता है कि यह कब, कैसे और कहां ठगी की घटना को अंजाम दे चुके हैं।

    एयरपोर्ट थाना पुलिस को सूचना दी गई 

    बुधवार की शाम करीब छह बजे पटना एयरपोर्ट से सीआईएसफ के पदाधिकारी द्वारा एयरपोर्ट थाना पुलिस को सूचना दी गई कि दो संदिग्ध यात्री को छोड़ने के लिए आए हैं, जो गले में सीबीआई लिखा हुआ आइडी कार्ड लगाकर घूम रहे हैं। 

    मौके पर पहुंची पुलिस संदिग्ध युवकों को रोका गया। दोनों के जिस काले रंग की बाइक से आए थे, उसे भी जब्त किया गया, जिसकी हेडलाइट पर केन्द्रीय खुफिया ब्यूरो लिखा स्टीकर लगा हुआ था। दोनों को थाने लाया गया और उनकी पहचान की गई। पूछताछ में दोनों के बयान अलग-अलग थे। 

    पूरे गिरोह की तलाश जारी

    इससे साफ हो गया था कि दोनों सीबीआई का फर्जी पहचान पत्र लेकर घूम रहे थे। दोनों जिसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आए थे, उनके बारे में भी पुलिस पूछताछ की। दोनों को जिसने फर्जी पहचान उपलब्ध कराया, उसके बारे में भी पुलिस को जानकारी मिल चुकी है। अब पूरे गिरोह की तलाश की जा रही है।