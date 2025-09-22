Language
    Patna Airport: पटना एयरपोर्ट से सभी राज्यों को जोड़ने की हो रही पहल, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

    By vidya sagar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:40 PM (IST)

    पटना हवाई अड्डे से सभी राज्यों के लिए सीधी विमान सेवा शुरू करने की पहल की जा रही है। वर्तमान में नौ राज्यों के लिए सीधी विमान सेवा उपलब्ध है और अन्य राज्यों की राजधानियों से संपर्क किया जा रहा है। विमान कंपनियों के साथ सकारात्मक बातचीत चल रही है और जल्द ही इस दिशा में कदम उठाए जाने की उम्मीद है।

    पटना एयरपोर्ट से सभी राज्यों को जोड़ने की हो रही पहल

    विद्या सागर, पटना। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना (Patna International Airport) से सभी राज्यों के लिए सीधी विमान सेवा शुरू करने की पहल की जा रही है। अभी पटना से नौ राज्यों के लिए सीधी विमान सेवा उपलब्ध है। अब दूसरे राज्यों की राजधानियों के सीधी विमान सेवा शुरू करने के लिए सभी प्रमुख विमान संचालकों से पटना एयरपोर्ट प्रशासन संपर्क में है।

    बताया जा रहा है विमान कंपनियां भी इस पहल को सकारात्मक रूप में ले रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही विमान कंपनियां इस दिशा में कदम उठाए। वर्तमान में कुल 80 विमानों का पटना एयरपोर्ट से आना-जाना है। यह संख्या आने वाले समय में 100 तक पहुंच जाएगी।

    वहीं, अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए यात्रियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। पटना से काठमांडू के लिए अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा शुरू किया जाना है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से पहल भी की जा रही है। बड़े विमान कंपनियों के साथ हाल ही में पटना के एक होटल में वायुयान संगठन निदेशालय के निदेशक निलेश रामचन्द्र देवरे ने बैठक भी की थी। इस बैठक में कंपनियों के सीईओ व वरीय अधिकारी भी माैजूद थे।

    अंतरराष्ट्रीय उड़ान को लेकर एयरपोर्ट प्रशासन ने विमान कंपनियों से 5,000 किलोमीटर की दूरी वाले विदेशी शहरों के लिए उड़ान शुरू करने का अनुरोध किया है। यह कदम न सिर्फ यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि बिहार के व्यापार, पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं को भी नई दिशा देगा।

    एयरपोर्ट निदेशक कृष्ण मोहन नेहरा ने बताया कि प्रशासन की प्राथमिकता पटना को देश के सभी राज्यों की राजधानियों से सीधे जोड़ने की है। सचिवालय टावर की ऊंचाई के कारण रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है। वर्तमान में 134 मीटर की लंबाई का उपयोग नहीं किया जा सकता, जिससे विमानों को सुरक्षित ऊंचाई बनाए रखने में दिक्कत होती है।

    इसके चलते विमान कंपनियों को अक्सर कम यात्रियों के साथ टेकआफ और लैंडिंग करनी पड़ती है, जो आर्थिक रूप से नुकसानदायक साबित होता है। उन्होंने कहा कि यदि पटना एयरपोर्ट को सभी राज्यों की राजधानियों से जोड़ना है तो रनवे को कम से कम 500 मीटर और बढ़ाना जरूरी होगा। इससे न सिर्फ बड़े विमान सुरक्षित रूप से आपरेट कर पाएंगे बल्कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी मार्ग प्रशस्त होगा।

    प्रमुख राज्य जिनसे पटना सीधा जुड़ा है:

    • राज्य
    • दिल्ली
    • कर्नाटक
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • तेलंगाना
    • गुजरात
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब / हरियाणा / अन्य उत्तर भारत
    • ओडिशा