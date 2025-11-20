CM नीतीश की शपथ के लिए पटना एटरपोर्ट बना 'नो फ्लाइंग जोन', कई फ्लाइटें हुईं डायवर्ट

इस दौरान पटना के आसमान को अस्थायी रूप से ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित कर दिया गया था। इस कारण तीन आने वाली फ्लाइट को दूसरे शहरों में डायवर्ट करना पड़ा, जबकि कई को हवा में ही चक्कर लगाने पड़े और देरी से लैंडिंग हुई।

जागरण संवाददाता, पटना। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना आगमन के कारण गुरुवार को पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर करीब डेढ़ से दो घंटे तक उड़ानें प्रभावित रहीं।

वहीं, देर शाम भी एक फ्लाइट को डायवर्ट किया गया। नई दिल्ली-पटना इंडिगो फ्लाइट 6ई-5104 को करीब एक घंटे तक पटना के ऊपर चक्कर लगाने के बाद वाराणसी डायवर्ट कर दिया गया।

नई दिल्ली-पटना इंडिगो फ्लाइट 6ई-2373 को भी कई चक्कर लगाने के बाद वाराणसी डायवर्ट किया गया। हैदराबाद-पटना इंडिगो फ्लाइट 6ई-6382 को पटना के ऊपर कई चक्कर लगाने के बाद गया हवाई अड्डे पर डायवर्ट किया गया।

देर शाम नई दिल्ली-पटना एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट आइएक्स-1195 भी हवा में चक्कर काटने के बाद वाराणसी डायवर्ट हो गई। वीवीआइपी मूवमेंट के कारण पटना एयरपोर्ट से आने व उड़ान भरने वाली अधिकतर फ्लाइट विलंबित रही।

हवाई अड्डे पर मौजूद यात्रियों ने बताया कि वीवीआइपी मूवमेंट की पहले से सूचना नहीं दी गई थी। कई यात्री महत्वपूर्ण बैठक और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए पटना आ रहे थे। वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए एयरस्पेस प्रतिबंधित करना अनिवार्य होता है।