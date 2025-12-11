पटना एयरपोर्ट पर बम की धमकी का मॉक ड्रिल, सुरक्षा तैयारियों की हुई व्यापक जांच

जागरण संवाददाता, पटना। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना पर बुधवार को बम धमकी पर मॉक ड्रिल किया गया। यह दोपहर बाद 3:39 बजे से शाम 4:45 बजे तक चला, जिसका उद्देश्य एयरपोर्ट की आकस्मिक योजना, सुरक्षा तैयारी और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की प्रभावशीलता का आकलन करना था।

ड्रिल के तहत ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर को आगमन क्षेत्र में विस्फोटक होने की सूचना देते हुए एक माक काल किया गया। निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार तत्काल बम धमकी आकलन समिति (बीटीएसी) को सक्रिय किया गया। ड्रिल में एयरपोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया (एएआइ), सीआइएसएफ (एएसजी पटना एयरपोर्ट), चारों शेड्यूल्ड एयरलाइन आपरेटर, हवाई अड्डा थाना, राज्य पुलिस की स्पेशल ब्रांच (बीडीडीएस सहित), राज्य पुलिस की एटीएस इकाई (बीडीडीएस सहित), एसआइबी पटना व मेडिकल सर्विसेज (पारस एचएमआरआइ) एजेंसियों व संस्थाओं ने सक्रिय भागीदारी दिखाई।

संदिग्ध बैग मिला, बीडीडीएस की टीम ने किया निष्प्रभावी अभ्यास के दौरान एएसजी और राज्य पुलिस दोनों की बीडीडीएस (बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड) टीमें उच्च तकनीकी उपकरणों और स्निफर डाग की सहायता से संदिग्ध बैग की जांच में जुटीं। स्कैनिंग के दौरान बैग में संभावित विस्फोटक की सकारात्मक पुष्टि मिली।