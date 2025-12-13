Language
    पटना एयरपोर्ट पर 8 विमान रद, 27 रही विलंबित; यात्रियों को हुई परेशानी

    By Vidya Sagar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 10:36 PM (IST)

    पटना एयरपोर्ट पर आठ विमान रद कर दिए गए हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, 27 विमान विलंबित हुए हैं, जिससे हवाई अड ...और पढ़ें

    Hero Image

    एयरपोर्ट पर इंतजार करते यात्री। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को उड़ान परिचालन एक बार फिर प्रभावित रहा। परिचालन कारणों से पटना से आने-जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानें रद कर दी गईं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

    हवाई अड्डा प्रशासन के अनुसार शनिवार को पटना एयरपोर्ट से कुल 33 जोड़ी उड़ानों का आवागमन हुआ, हालांकि इनमें से कई उड़ानें समय से संचालित नहीं हो सकीं।

    शनिवार को पटना आने और जाने वाली इंडिगो की चार जोड़ी उड़ानें रद रहीं। बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और चेन्नई से आने वाली उड़ानों के साथ-साथ इन शहरों के लिए जाने वाली संबंधित उड़ानें परिचालन कारणों से रद कर दी गईं।

    रद की गई उड़ानों में बेंगलुरु-पटना-बेंगलुरु, हैदराबाद-पटना-हैदराबाद, दिल्ली-पटना-दिल्ली और चेन्नई-पटना-चेन्नई सेक्टर की उड़ानें शामिल हैं। इससे देर शाम और रात में यात्रा करने वाले यात्रियों को विशेष परेशानी हुई।

    इसके अलावा शनिवार को जाने वाली 19 उड़ानें और आने वाली आठ उड़ानें विलंब से संचालित हुईं। कुछ उड़ानें 15 मिनट से लेकर एक घंटे से अधिक की देरी से रवाना और आगमन हुईं। लगातार हो रही देरी और रद होने की स्थिति के कारण टर्मिनल भवन में यात्रियों की भीड़ देखी गई। कई यात्रियों को एयरलाइंस काउंटर पर रिफंड और वैकल्पिक उड़ानों के लिए इंतजार करना पड़ा।

    रविवार को इंडिगो की 8 उड़ानें रद

    इसी बीच इंडिगो एयरलाइंस ने रविवार, 14 दिसंबर के लिए भी पटना से संचालित होने वाली आठ उड़ानों को रद करने की सूचना दी है। रद की गई उड़ानों में पटना से बेंगलुरु, कोलकाता, देहरादून, दिल्ली और हैदराबाद जाने वाली उड़ानें शामिल हैं। सुबह से लेकर देर रात तक की ये उड़ानें रद रहने के कारण रविवार को भी यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है।

    हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले संबंधित एयरलाइंस से अपनी उड़ान की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।

    वहीं, एयरलाइंस की ओर से कहा गया है कि रद उड़ानों के यात्रियों को नियमानुसार रिफंड या वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। लगातार उड़ानें रद होने से पटना एयरपोर्ट पर परिचालन व्यवस्था पर भी असर साफ दिखाई दे रहा है।