पटना एयरपोर्ट पर 64 फ्लाइट आईं-गईं, इंडिगो की 10 उड़ानें रद रहने से यात्री रहे परेशान

जागरण संवाददाता, पटना। तीन दिसंबर से प्रभावित चल रहीं इंडिगो की उड़ान सेवाएं धीरे-धीरे पुराने ढर्रे पर लौटने लगी है। इससे जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना पर उड़ानों की संख्या बढ़ी है। हालांकि, स्थिति सामान्य होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। गुरुवार को दिनभर में आने और जाने वाली कुल पांच जोड़ी यानी 10 उड़ानें रद कर दी गईं। पांच आने व पांच जाने वाली फ्लाइट्स रद की गई हैं। इनमें सभी फ्लाइट इंडिगो की हैं। अचानक उड़ानें रद होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर जानकारी के इंतजार में बैठे रहे, जबकि कुछ को अपनी यात्रा योजना रद करनी पड़ी।

इस बीच यात्रियों के लिए राहत की बात ये रही कि एयरपोर्ट से इंडिगाे, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस व स्पाइसजेट की 32 जोड़ी उड़ानें आईं व गईं। यानी, 64 फ्लाइट ने उड़ानें भरीं। बता दें कि बुधवार को दिनभर में आने और जाने वाली कुल पांच जोड़ी यानी 10 उड़ानें रद कर दी गई थीं।

एयरपोर्ट से इंडिगाे, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस व स्पाइसजेट की 31 जोड़ी उड़ानें आई व गई थीं।। यानी, 62 फ्लाइट ने उड़ानें भरी थीं। यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने दो हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है। 0612-220797 व 9471000714 पर यात्री 24 घंटे अपनी परेशानी साझा कर सकते हैं या सहायता के लिए फोन कर सकते हैं।