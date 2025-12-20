कोहरे का असर: पटना एयरपोर्ट पर 30 उड़ानें लेट, एअर इंडिया की पहली दिल्ली फ्लाइट रद
पटना हवाई अड्डे पर कोहरे और खराब मौसम के कारण उड़ानों के परिचालन पर असर पड़ा। शनिवार को 30 विमान विलंबित हुईं, जिनमें 14 आने वाली और 16 जाने वाली उड़ा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। कोहरे व खराब मौसम के कारण शनिवार को पटना हवाई अड्डे से आने-जाने वाली उड़ानों के परिचालन पर व्यापक असर पड़ा।
दिनभर मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते कुल 30 विमान अपने निर्धारित समय से विलंबित रहीं। इनमें 14 आने वाली और 16 जाने वाली उड़ानें शामिल हैं। यात्रियों को 25 मिनट से लेकर तीन घंटे तक की देरी का सामना करना पड़ा।
सबसे अधिक असर दिल्ली रूट पर देखने को मिला। खराब मौसम के कारण दिल्ली से आने व दिल्ली जाने वाली एअर इंडिया की पहली फ्लाइट शनिवार को रद कर दी गई। अचानक रद होने की सूचना मिलने से यात्रियों को भारी असुविधा हुई। कई यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों की तलाश करनी पड़ी, जबकि कुछ यात्रियों ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी।
शनिवार को बेंगलुरु से इंडिगो की पहली फ्लाइट सुबह 11 बजे लैंड की। वहीं, पहली उड़ान पटना एयरपोर्ट से पहली उड़ान बेंगलुरु के लिए सुबह 11:55 बजे इंडिगो की उड़ान भरी।
यात्रियों में दिखी नाराजगी
हवाई अड्डे पर सुबह से ही यात्रियों की भीड़ देखी गई। लगातार विलंब की वजह से प्रस्थान और आगमन हाल में लोग अपने-अपने विमानों की जानकारी के लिए परेशान नजर आए। एयरलाइंस की ओर से यात्रियों को देरी की सूचना दी जाती रही, लेकिन बार-बार समय बदलने से यात्रियों में नाराजगी भी देखने को मिली।
कुछ यात्रियों ने कहा कि लंबा इंतजार करना पड़ा, वहीं बुजुर्गों, बच्चों और महिला यात्रियों को खास परेशानी झेलनी पड़ी।
एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार खराब दृश्यता और मौसम की अस्थिर स्थिति के कारण उड़ानों के संचालन में सावधानी बरती गई, जिससे कई विमानों को देरी से उड़ान भरनी पड़ी।
अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उड़ानों के समय में बदलाव किया गया। एयरलाइंस और एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें और पर्याप्त समय लेकर हवाई अड्डे पहुंचें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।