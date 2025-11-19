Pollution News: हवा की गति बढ़ने से प्रदूषण में आई कमी, सासाराम की हवा सबसे ज्यादा खराब
पटना और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जहाँ औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 151 दर्ज किया गया। किशनगंज की हवा सबसे शुद्ध रही। हवा की गति बढ़ने और सड़कों पर जल छिड़काव से सुधार हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार, हवा की गति कम होने पर प्रदूषण बढ़ सकता है।
जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी सहित आसपास इलाकों में सोमवार की तुलना में मंगलवार को वायु गुणवत्ता में सुधार आया है। राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआइ मंगलवार को 151 दर्ज किया गया। समनपुरा का 169 दर्ज किया गया।
सोमवार को समनपुरा का वायु गुणवत्ता सूचकांक 258 दर्ज किया गया था। राजधानी की तुलना में किशनगंज की हवा सबसे शुद्ध रही। यहां का गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज किया गया, जबकि सासाराम का एक्यूआइ 151 दर्ज किया गया।
मंगलवार को मौसम का मिजाज बदलने के साथ हवा की गति में थोड़ी वृद्धि होने के कारण वायु में सुधार देखा गया है। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क पर जल छिड़काव होने के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। प्रदेश के नौ जिलों में सासाराम, अररिया, आरा, बेतिया, बक्सर, गया, हाजीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर एवं राजगीर मध्यम दर्जे का प्रदूषित शहर रहा।
हवा में धूल कणों की अधिकता बढ़ने की वजह से राजधानी के प्रमुख सड़कों पर वाटर स्प्रिंकलर मशीनों से पानी का छिड़काव बढ़ा दिया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार पटना सहित राज्य के अधिसंख्य हिस्से में अभी हवा की गति तेज है।
इस वजह से प्रदूषकों का जमावड़ा कम हो रहा है। आने वाले दिनों में जब हवा की गति सतह पर कम होगी तो प्रदूषण की सघनता बढ़ेगी, जिससे समस्या बढ़ सकती है।
प्रमुख शहरों का हाल
|शहर
|एक्यूआइ (AQI)
|श्रेणी
|सासाराम
|151
|मध्यम प्रदूषित
|मुंगेर
|144
|मध्यम प्रदूषित
|बक्सर
|142
|मध्यम प्रदूषित
|गया
|132
|मध्यम प्रदूषित
|आरा
|124
|मध्यम प्रदूषित
|हाजीपुर
|121
|मध्यम प्रदूषित
|बेतिया
|121
|मध्यम प्रदूषित
|राजगीर
|109
|मध्यम प्रदूषित
|अररिया
|101
|मध्यम प्रदूषित
|भागलपुर
|100
|संतोषजनक
|मोतिहारी
|96
|संतोषजनक
|सिवान
|94
|संतोषजनक
|बेगूसराय
|89
|संतोषजनक
|सहरसा
|85
|संतोषजनक
वायु गुणवत्ता की श्रेणी
|वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)
|श्रेणी
|0 - 50
|अच्छा
|51 - 100
|संतोषजनक
|101 - 200
|मध्यम प्रदूषित
|201 - 300
|खराब
|301 - 400
|बहुत खराब
|401 - 450
|गंभीर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।