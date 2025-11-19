Pollution News: हवा की गति बढ़ने से प्रदूषण में आई कमी, सासाराम की हवा सबसे ज्यादा खराब

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी सहित आसपास इलाकों में सोमवार की तुलना में मंगलवार को वायु गुणवत्ता में सुधार आया है। राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआइ मंगलवार को 151 दर्ज किया गया। समनपुरा का 169 दर्ज किया गया।

सोमवार को समनपुरा का वायु गुणवत्ता सूचकांक 258 दर्ज किया गया था। राजधानी की तुलना में किशनगंज की हवा सबसे शुद्ध रही। यहां का गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज किया गया, जबकि सासाराम का एक्यूआइ 151 दर्ज किया गया।

मंगलवार को मौसम का मिजाज बदलने के साथ हवा की गति में थोड़ी वृद्धि होने के कारण वायु में सुधार देखा गया है। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क पर जल छिड़काव होने के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। प्रदेश के नौ जिलों में सासाराम, अररिया, आरा, बेतिया, बक्सर, गया, हाजीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर एवं राजगीर मध्यम दर्जे का प्रदूषित शहर रहा।