Bihar Cities AQI Level: पटना सहित 8 शहरों की हवा सबसे खराब, समनपुरा में सबसे अधिक प्रदूषण दर्ज
जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी सहित प्रदेश के आठ शहरों की हवा सोमवार को सबसे अधिक खराब रही। इस सीजन में राजधानी सहित अन्य शहर सबसे प्रदूषित रहे। राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 219 दर्ज किया गया जबकि राजधानी के समनपुरा की हवा प्रदेश में सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहां का एक्यूआई 313 दर्ज होने के साथ लाल श्रेणी में रखा गया, जबकि आरा का एक्यूआई 257 दर्ज किया गया।
राजधानी के दानापुर में 243, मुरादपुर में 251, राजवंशी नगर में 163 एवं पटना सिटी के शिकारपुर में 126 एक्यूआई दर्ज किया गया। बेगूसराय की हवा प्रदेश में सबसे स्वच्छ रही। यहां का एक्यूआई 37 दर्ज किया गया। मध्यम दर्जे के प्रदूषित शहरों में बेतिया, भागलपुर, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं किशनगंज रहा।
मौसम विज्ञानी के अनुसार सर्द के दिनों में वायु की गुणवत्ता घटते-बढ़ते रहती है। सर्द दिनों में तापमान कम होने के कारण हवा का घनत्व बढ़ता है। हवा में घनत्व के बढ़ने और तापमान कम होने के कारण प्रदूषित हवा नीचे रह जाती है। ऐसे में वह धुंध की तरह दिखती है। कोहरे के साथ प्रदूषण और खतरनाक गैस मिश्रण बनाता है। इस कारण कई स्थानों पर प्रदूषण का स्तर घटता-बढ़ता रहता है।
प्रदेश की भौगोलिक संरचना का असर भी शहर की वायु गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है। मिट्टी ठोस नहीं होने के कारण हवा में धूलकण की मात्रा इस मौसम में अधिक हो जाती है। गर्म हवा ऊपर उठने के साथ ठंड हवा नीचे आती है। इससे वायुमंडल में व्याप्त धूलकण जमा होने लगती है।
इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर हो रहे निर्माण कार्य के कारण हवा का स्तर खराब होता है। शहर के अलग-अलग जगहों पर लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव नियमित रूप से होने पर हवा को स्वच्छ रखा जा सकता है।
प्रमुख शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक:
|शहर
|AQI
|आरा
|257
|अररिया
|212
|बेतिया
|154
|भागलपुर
|196
|बिहारशरीफ
|232
|बक्सर
|193
|छपरा
|254
|गया
|161
|हाजीपुर
|271
|मोतिहारी
|223
|मुंगेर
|203
|मुजफ्फरपुर
|142
|पटना
|214
|सासाराम
|226
|समस्तीपुर
|126
|किशनगंज
|158
|AQI श्रेणी
|AQI मान
|रंग कोड
|स्वास्थ्य प्रभाव
|अच्छा
|0 - 50
|हल्का हरा
|न्यूनतम प्रभाव
|संतोषजनक
|51 - 100
|पीला
|सामान्य लोगों के लिए ठीक, संवेदनशील लोगों को हल्की परेशानी हो सकती है
|मध्यम प्रदूषित
|101 - 200
|नारंगी
|संवेदनशील लोगों को सांस की तकलीफ हो सकती है
|खराब
|201 - 300
|लाल
|लंबे समय तक संपर्क से सांस की बीमारी हो सकती है
|बहुत खराब
|301 - 400
|बैंगनी
|स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव, सभी को प्रभावित कर सकता है
|गंभीर
|401 - 500
|गहरा लाल/मैरून
|स्वस्थ लोगों को भी गंभीर प्रभाव, आपात स्थिति
