पटना के दानापुर संग छपरा, बिहारशरीफ और हाजीपुर की हवा सबसे प्रदूषित; चेक करें AQI

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी सहित राज्य के आधे से अधिक शहर प्रदूषित हवा की चपेट में है। बुधवार को राज्य में सबसे प्रदूषित राजधानी के दानापुर, छपरा, बिहारशरीफ एवं हाजीपुर की हवा रही। पटना सिटी के शिकारपुर का 172, राजवंशी नगर का 170 एवं मुरादपुर का 140 वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई दर्ज किया गया। दानापुर का एक्यूआई 269, छपरा का 285, बिहारशरीफ का 241 एवं हाजीपुर का 230 दर्ज किया गया।

राज्य के 17 शहरों की हवा मध्यम दर्जे की प्रदूषित रही। दानापुर स्टेशन और इसके आसपास के भवनों पर धूल की चादर बिछी है। सगुना मोड़ से लेकर दानापुर स्टेशन तक जाने वाली सड़क पर वाहनों की आवाजाही बढ़ने और रात में ट्रकों के परिचालन होने से इस इलाके के वातावरण के निचले स्तर पर प्रदूषक जमा हो रहे हं। सड़क किनारे बालू के ढेर सड़कों के दोनों ओर होने से गाड़ी के गुजरने से धूल उड़ती है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सर्द दिनों में तापमान में गिरावट आने के साथ हवा का घनत्व बढ़ता है। हवा में घनत्व के बढ़ने और तापमान कम होने के कारण प्रदूषित हवा नीचे रह जाती है। ऐसे में वह धुंध की तरह दिखती है। कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर घटता-बढ़ता रहता है। प्रदेश की भौगोलिक संरचना के आधार पर शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है।

मिट्टी ठोस नहीं होने के कारण हवा में धूलकण की मात्रा अधिक हो जाती है। गर्म हवा ऊपर उठने के साथ ठंड हवा नीचे आती है। इससे वायुमंडल में व्याप्त धूकलण जमा होने लगती है। पश्चिमी हवा में व्याप्त धूलकणों की वजह से शहर की वायु गुणवत्ता पर असर पड़ता है।

इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर हो रहे निर्माण कार्य के कारण हवा का स्तर खराब होता है। शहर के अलग-अलग जगहों पर लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव नियमित रूप से होने पर हवा को स्वच्छ रखा जा सकता है।