    पटना के दानापुर संग छपरा, बिहारशरीफ और हाजीपुर की हवा सबसे प्रदूषित; चेक करें AQI

    By Akshay Pandey Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:01 PM (IST)

    बिहार में पटना के दानापुर सहित छपरा, बिहारशरीफ और हाजीपुर की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित पाई गई है। इन शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का स्तर काफी ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी सहित राज्य के आधे से अधिक शहर प्रदूषित हवा की चपेट में है। बुधवार को राज्य में सबसे प्रदूषित राजधानी के दानापुर, छपरा, बिहारशरीफ एवं हाजीपुर की हवा रही। पटना सिटी के शिकारपुर का 172, राजवंशी नगर का 170 एवं मुरादपुर का 140 वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई दर्ज किया गया। दानापुर का एक्यूआई 269, छपरा का 285, बिहारशरीफ का 241 एवं हाजीपुर का 230 दर्ज किया गया।

    राज्य के 17 शहरों की हवा मध्यम दर्जे की प्रदूषित रही। दानापुर स्टेशन और इसके आसपास के भवनों पर धूल की चादर बिछी है। सगुना मोड़ से लेकर दानापुर स्टेशन तक जाने वाली सड़क पर वाहनों की आवाजाही बढ़ने और रात में ट्रकों के परिचालन होने से इस इलाके के वातावरण के निचले स्तर पर प्रदूषक जमा हो रहे हं। सड़क किनारे बालू के ढेर सड़कों के दोनों ओर होने से गाड़ी के गुजरने से धूल उड़ती है।

    मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सर्द दिनों में तापमान में गिरावट आने के साथ हवा का घनत्व बढ़ता है। हवा में घनत्व के बढ़ने और तापमान कम होने के कारण प्रदूषित हवा नीचे रह जाती है। ऐसे में वह धुंध की तरह दिखती है। कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर घटता-बढ़ता रहता है। प्रदेश की भौगोलिक संरचना के आधार पर शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है।

    मिट्टी ठोस नहीं होने के कारण हवा में धूलकण की मात्रा अधिक हो जाती है। गर्म हवा ऊपर उठने के साथ ठंड हवा नीचे आती है। इससे वायुमंडल में व्याप्त धूकलण जमा होने लगती है। पश्चिमी हवा में व्याप्त धूलकणों की वजह से शहर की वायु गुणवत्ता पर असर पड़ता है।

    इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर हो रहे निर्माण कार्य के कारण हवा का स्तर खराब होता है। शहर के अलग-अलग जगहों पर लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव नियमित रूप से होने पर हवा को स्वच्छ रखा जा सकता है।

    राजधानी में प्रदूषण का हाल:

     
    स्थान AQI
    दानापुर 269
    पटना सिटी 172
    राजवंशी नगर 170
    मुरादपुर 140

    अन्य शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक:

    शहर AQI
    आरा 103
    औरंगाबाद 149
    अररिया 151
    बेगूसराय 128
    बेतिया 102
    भागलपुर 113
    बक्सर 166
    गया 151
    कटिहार 121
    किशनगंज 196
    मोतिहारी 107
    मुंगेर 172
    मुजफ्फरपुर 162
    पटना 186
    राजगीर 176
    सहरसा 125
    सासाराम 104
    सिवान 120

     

    वायु गुणवत्ता श्रेणी AQI मान
    अच्छा 0 - 50
    संतोषजनक 51 - 100
    मध्यम प्रदूषित 101 - 200
    खराब 201 - 300
    बहुत खराब 301 - 400
    गंभीर 401 - 450