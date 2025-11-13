Bihar Air pollution: घुट रही हैं सांसें, पटना में समनपुरा तो प्रदेश में हाजीपुर की हवा हुई सबसे जहरीली
बिहार में ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है। बुधवार को पटना का AQI 164 दर्ज किया गया, जबकि समनपुरा सबसे प्रदूषित इलाका रहा। हाजीपुर प्रदेश में सबसे प्रदूषित शहर रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, सर्दी में ठंडी हवा और नमी की कमी के कारण प्रदूषण बढ़ता है।
जागरण संवाददाता, पटना। ठंड में वृद्धि होने के साथ ही प्रदेश की हवा भी प्रदूषित होने लगी है। बुधवार को पटना का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) मंगलवार की तुलना में कम रहा। मंगलवार को AQI 196 था, जबकि बुधवार को 164 दर्ज किया गया।
राजधानी में सबसे प्रदूषित हवा समनपुरा का 225 AQI रहा, जबकि प्रदेश में सबसे प्रदूषित हाजीपुर रहा। वहां का AQI 187 रिकॉर्ड किया गया।
वहीं, प्रदेश में आरा की हवा स्वच्छ रही, जहां का AQI 49 दर्ज किया गया। राजधानी के समनपुरा में प्रदूषण बढ़ने का कारण निर्माण कार्य, सड़कों की ठीक से सफाई न होना है। इसके कारण सड़क किनारे धूल की मोटी परत जमा हो जाती है।
ठंड में ज्यादा सताएगी प्रदूषण की मार
मौसम विज्ञानी के अनुसार, गर्मी की तुलना में सर्दी के दिनों में वायु प्रदूषित होना आम बात है। सर्दी में तापमान कम होने के कारण हवा ठंडी हो जाती है। ठंडी हवा गर्म हवा की तुलना में भारी होती है और नीचे की ओर आती है। इससे हवा की गति कम हो जाती है और प्रदूषित तत्व हवा में ही फंसे रह जाते हैं।
सर्दियों में हवा में नमी कम होती है। नमी प्रदूषित कणों को आपस में चिपकाने में मदद करती है और उन्हें जमीन पर गिरने में मदद करती है, लेकिन जब नमी कम होती है तो प्रदूषक कण हवा में तैरते हैं। सर्द दिनों में धुंध और कोहरे छाना आम है। ये प्रदूषक कणों को अपने अंदर समेट लेते हैं और हवा में घुल मिल जाते हैं। ऐसे में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है।
राजधानी में तारामंडल, मुरादपुर से दानापुर तक की हवा खराब
|क्षेत्र
|AQI
|दानापुर
|159
|शेखपुरा
|114
|तारामंडल
|183
|मुरादपुर
|167
|राजवंशी नगर
|136
प्रदेश में वायु प्रदूषण की स्थिति
|जिला
|AQI
|अररिया
|62
|सासाराम
|66
|हाजीपुर
|187
|छपरा
|147
|गया
|147
|बिहारशरीफ
|145
|मुजफ्फरपुर
|134
|मुंगेर
|112
|बेतिया
|132
|भागलपुर
|116
|औरंगाबाद
|102
|बक्सर
|113
वायु गुणवत्ता की श्रेणी
- अच्छा : 0-50
- संतोष जनक : 51-100
- मध्यम प्रदूषित : 101-200
- खराब : 201-300
- बहुत खराब : 301-400
- गंभीर : 401-450
