जागरण संवाददाता, पटना। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पटना में न्यूरोलाजी और न्यूरोसर्जरी विभागों की संयुक्त पहल पर 'स्ट्रोक अपडेट 2025' का आयोजन किया गया। शुभारंभ निदेशक डा. राजू अग्रवाल ने किया। मौके पर उन्होंने राज्य के पहले एक्यूट स्ट्रोक केयर यूनिट की स्थापना की औपचारिक घोषणा की। यह अगले कुछ महीने में कार्यरत हो जाएगा। इसमें स्ट्रोक रोगियों की 24 घंटे प्रोटोकाल और वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित देखभाल की जाएगी। इसमें थ्रोंबोलिसिस और मैकेनिकल थ्रोंबेक्टोमी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

निदेशक ने कहा कि स्ट्रोक का समय पर इलाज न सिर्फ जान बचाता है, बल्कि रोगी की न्यूरोलाजिकल कार्यक्षमता को भी संरक्षित करता है। एम्स पटना की यह पहल पूरे राज्य में स्ट्रोक के खिलाफ लड़ाई का मजबूत आधार बनेगी। न्यूरोसर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. विकास चंद्र झा ने बताया कि भारत में 80 प्रतिशत स्ट्रोक इस्केमिक होते हैं। यदि शुरुआती घंटे में रोकथाम की जाए थ्रोंबोक्टोमी और ब्रिजिंग थेरेपी से मरीजों को जीवनरक्षक उपचार मिल सकता है। उन्होंने इसे बिहार के लिए 'काम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर' की ओर बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया।