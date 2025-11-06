Language
    पटना के थाने में बंद दुष्‍कर्म का आरोप‍ित, कर दी ऐसी करतूत क‍ि पुल‍िस ने भी पीट ल‍िया स‍िर

    By Ram Krishan SharmaEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:21 PM (IST)

    बख्तियारपुर, पटना के सालिमपुर थाना क्षेत्र में एक दुष्कर्म का आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हो गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन वह थाने से भाग निकला। चुनाव में पुलिस की व्यस्तता के कारण आरोपी को निगरानी में रखने में चूक हुई, जिसका उसने फायदा उठाया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

    थाने से दुष्‍कर्म का आरोप‍ित फरार। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, बख्तियारपुर (पटना)। सालिमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी से दुष्‍कर्म का आरोपित पकड़े जाने के बाद थाने से फरार हो गया। चौकीदार को चकमा देकर वह देर रात भाग निकला। 

    बुधवार को एक गांव में दुष्‍कर्म का मामला सामने आया था। इसके बाद स्‍वजनों की शिकायत पर पुलिस ने त्‍वरित कार्रवाई की। आरोपित को पकड़ कर थाने लाया गया।  

    इस मामले में एफआइआर 311/25 दर्ज की गई। आरोपित को पुलिस ने उसे हाजत की जगह थाने की सिरिस्‍ता में ही रखा था। अन्‍य मामलों में गिरफ्तार आरोपित थाने की हाजत में बंद थे। चौकीदार को उसकी निगरानी में लगाया था। 

    चुनाव में व्‍यस्‍तता का फायदा उठा भाग निकला 

    विधानसभा चुनाव होने के कारण पुलिस व्‍यस्‍त थी। क्षेत्र में चौकसी समेत अन्‍य कार्य किए जा रहे थे। इसी क्रम में देर रात किसी समय उसने सिरिस्‍ता की ख‍िड़की का रॉड निकाला और फरार हो गया।  

    सुबह में जब सिरिस्‍ता का गेट खोला गया तो आरोपित वहां से फरार हो चुका था। यह देखकर सभी के हाथ-पांव फूल गए। इधर-उधर तलाश किया गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। हालांकि दोपहर तक उसका पता नहीं चल सका। 

    गौरतलब है कि एक दिन पहले 12 वर्षीय एक किशोरी के साथ दुष्‍कर्म की शिकायत पुलिस से की गई थी। सूचना मिलते ही एसडीपीओ आयुष श्रीवास्‍तव एवं थानाध्यक्ष अर्चना कुमारी सिंह ने मौके पर जाकर छानबीन की।

    हालांकि एसडीपीओ ने कहा क‍ि आरोपित ने दुष्‍कर्म का प्रयास किया था। इस मामले में किशोरी की मां के बयान पर एफआइआर की गई। गहन छापेमारी कर आरोपित को गांव से ही धर दबोचा। इसके बाद पुलिस ने किशोरी को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। 

    इस बीच आरोपित के फरार हो जाने से पुलिस के सामने बड़ी चुनौती उत्‍पन्‍न हो गई है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। 