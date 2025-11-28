Language
    पटना में STF और पुलिस की छापेमारी में 58 किलो गांजा बरामद, 15 लाख की नकदी के साथ 6 गिरफ्तार

    By Ashish Shukla Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 11:45 PM (IST)

    पटना में एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त अभियान में 58 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में 15 लाख रुपये की नकदी के साथ छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है।

    Hero Image

    रामकृष्णा नगर में 58 किलो गांजा और 15.66 लाख नकद के साथ छह गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त टीम ने रामकृष्णा नगर के चांगर मोड़ स्थित एक मकान में में छापेमारी कर 58 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। गांजा तस्करी और खरीद-बिक्री में शाम छह आरोपितों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

    इनके पास से 15 लाख 66 हजार नौ रुपये नकद, 6340 पीस गोगो और छह मोबाइल को बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान रितेश कुमार, कृष्ण कुमार, रौशन कुमार, निखिल कुमार, अनन्त कुमार के रूप में हुई, सभी वैशाली जिला के राघोपुर के निवासी है।

    एक अन्य विकास कुमार पटना के सालिमपुर का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड वैशाली निवासी प्रमोद उर्फ फौजी है, जबकि राजू और पवन तस्करी के पैसों का हिसाब रखते थे।

    पुलिस अब मास्टरमांइड सहित तीनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गांजा खरीद-बिक्री करने वाले कई अन्य का नाम भी सामने आया है। इनके ठिकाने के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

    एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि रामकृष्णा नगर स्थित एक मकान में अवैध रूप से गांजा की खरीद-बिक्री की जा रही है। रेकी के बाद सूचना की पुष्टि हुई और चांगर मोड़ स्थित मकान में छापेमारी की गई है।

    पूछताछ में यह बातें सामने आई है कि इसमें तीन आरोपित गांजा कटिंग करते थे और दो लोग पैकिंग करते थे। एक तस्कर गांजा का पैकेट बेचता था। प्रमोद मास्टरमाइंड है, जो गांजा को ट्रेन या अन्य वाहन से इन तक भेजता था।

    वहीं पांच माह पूर्व चांगर मोड़ के पास किराए का कमरा लिया था। रामकृष्णा नगर सहित आसपास के इलाकों में गांजा की पुडिया बनाकर सप्लाई की जा रही थी। गिरोह लंबे समय से गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त था।

    अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास और नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से गांजा तस्करी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। वहीं मुसल्लहपुर थाने की पुलिस ने रामपुर रोड में एक युवक को गांजा बेचते हुए गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 62 पुड़िया गांजा बरामद किया है।