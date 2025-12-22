Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक्शन मोड में नीतीश सरकार, पीएचईडी के पांच लापरवाह इंजीनियर सस्पेंड; सामने आई बड़ी वजह

    By Raman Shukla Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:37 PM (IST)

    बिहार में जलापूर्ति से जुड़ी शिकायतों के समाधान में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने एक कार्यपालक अभियंता एवं चार सहाय ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, पटना। जलापूर्ति से जुड़ी शिकायतों के समाधान में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने सोमवार को एक कार्यपालक अभियंता एवं चार सहायक अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है।

    विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि इन अभियंताओं द्वारा जलापूर्ति संबंधी शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर संतोषजनक निष्पादन नहीं किया गया।

    निलंबित अभियंताओं में दरभंगा के कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार झा, लालगंज के सहायक अभियंता राकेश कुमार रंजन, सीतामढ़ी के सहायक अभियंता महेश कुमार, पुपरी के सहायक अभियंता (यांत्रिक) मनीष कुमार प्रियदर्शी तथा लहेरियासराय के सहायक अभियंता शिव कुमार का नाम सम्मिलित हैं। इनके विरुद्ध विभागीय आदेशों की अवहेलना, कार्य निष्पादन में शिथिलता तथा कर्तव्य के प्रति लापरवाही के आधार पर निलंबन का निर्णय लिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री संजय कुमार सिंह ने कहा कि विभाग लगातार लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रहा है। अब जलापूर्ति से जुड़ी शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निवारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता के लिए शून्य सहनशीलता लागू की गई है।

    उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीण जनता को जलापूर्ति समय पर और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।