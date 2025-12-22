एक्शन मोड में नीतीश सरकार, पीएचईडी के पांच लापरवाह इंजीनियर सस्पेंड; सामने आई बड़ी वजह

राज्य ब्यूरो, पटना। जलापूर्ति से जुड़ी शिकायतों के समाधान में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने सोमवार को एक कार्यपालक अभियंता एवं चार सहायक अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है।

विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि इन अभियंताओं द्वारा जलापूर्ति संबंधी शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर संतोषजनक निष्पादन नहीं किया गया।

निलंबित अभियंताओं में दरभंगा के कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार झा, लालगंज के सहायक अभियंता राकेश कुमार रंजन, सीतामढ़ी के सहायक अभियंता महेश कुमार, पुपरी के सहायक अभियंता (यांत्रिक) मनीष कुमार प्रियदर्शी तथा लहेरियासराय के सहायक अभियंता शिव कुमार का नाम सम्मिलित हैं। इनके विरुद्ध विभागीय आदेशों की अवहेलना, कार्य निष्पादन में शिथिलता तथा कर्तव्य के प्रति लापरवाही के आधार पर निलंबन का निर्णय लिया गया है।