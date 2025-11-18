Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PPU Exam Calender: पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने जारी किया 2026 का परीक्षा कैलेंडर, यहां देखें पूरी डिटेल

    By Ravi Kumar(patna) Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 09:37 AM (IST)

    पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय (पीपीयू) ने 2026 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, एमएड और एलएलबी जैसे पाठ्यक्रमों की परीक्षा तिथियां शामिल हैं। Patliputra University के परीक्षा नियंत्रक प्रो. मनोज कुमार ने कुलपति के निर्देशानुसार कैलेंडर जारी किया। कुलपति प्रो. उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि इससे छात्रों को पढ़ाई की योजना बनाने में मदद मिलेगी और समय पर परिणाम सुनिश्चित किए जाएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    Patliputra University। File Photo

    जागरण संवाददाता, पटना। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय (पीपीयू) ने वर्ष 2026 के लिए परीक्षा कैलेंडर (PPU Exam Calender 2026) जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय ने स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, एमएड और एलएलबी पाठ्यक्रमों की परीक्षा तिथियां और परिणाम प्रकाशन की संभावित समय-सारणी घोषित की है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. मनोज कुमार ने परीक्षा कैलेंडर जारी किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने बताया कि कुलपति के निर्देश के अनुसार परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। परीक्षा कैलेंडर जारी होने से छात्र अपने पढ़ाई पर फोकस कर सकेंगे। कुलपति प्रो. उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि इस परीक्षा कैलेंडर के जारी होने से छात्रों को अपनी पढ़ाई की योजना बनाने में मदद मिलेगी।

    Patliputra Universityप्रशासन ने समय पर परीक्षा और परिणाम सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है, जिससे छात्रों को आगे की शिक्षा या नौकरी के लिए समय पर दस्तावेज उपलब्ध हो सके। स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, एमएड और एलएलबी, बीए-एलएलबी व अन्य सभी वोकेशनल कोर्स की परीक्षा तिथि जारी की गई है। परीक्षा समाप्त होने के एक माह के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।

    परीक्षा और परिणाम तिथियां

    कोर्स सेमेस्टर / पार्ट सत्र परीक्षा माह परिणाम माह
    यूजी (रेगुलर, वोकेशनल व जेनरल) पार्ट थर्ड व टू (बैक/प्रोमोटेड) मार्च 2026 अप्रैल 2026
    यूजी (रेगुलर) छठा, चौथा व दूसरा सेमेस्टर 2023-27, 2024-28, 2025-29 अप्रैल 2026 मई 2026
    पीजी (रेगुलर व वोकेशनल) चौथा व दूसरा सेमेस्टर 2024-26, 2025-27 मई 2026 जून 2026
    बीएड पार्ट-1 व पार्ट-2 2025-27, 2024-26 जून 2026 जुलाई 2026
    एमएड चौथा सेमेस्टर 2024-26 जून 2026 जुलाई 2026
    एमएड पहला सेमेस्टर 2025-27 अप्रैल 2026 मई 2026
    एवं एलएलबी पार्ट वन, टू व थर्ड 2025-28, 2024-27, 2023-26 जुलाई 2026 अगस्त 2026
    बीए एलएलबी पहला से पांचवां सेमेस्टर 2025-30, 2024-29, 2023-28, 2022-27, 2021-26 जुलाई 2026 अगस्त 2026
    बीएलिस व एमएलिस फाइनल ईयर 2025-26 जुलाई 2026 अगस्त 2026
    एमएड सेमेस्टर टू 2025-27 सितंबर 2026 अक्टूबर 2026
    यूजी (रेगुलर) पांचवां व सातवां सेमेस्टर 2023-27, 2024-28 नवंबर 2026 दिसंबर 2026
    यूजी (रेगुलर) पहला व तीसरा सेमेस्टर 2025-29, 2026-30 दिसंबर 2026 जनवरी 2027
    पीजी (रेगुलर व वोकेशनल) तीसरा सेमेस्टर 2025-27 दिसंबर 2026 जनवरी 2027
    एमएड पहला व तीसरा सेमेस्टर 2025-27, 2026-28 दिसंबर 2026 जनवरी 2027