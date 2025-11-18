PPU Exam Calender: पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने जारी किया 2026 का परीक्षा कैलेंडर, यहां देखें पूरी डिटेल

जागरण संवाददाता, पटना। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय (पीपीयू) ने वर्ष 2026 के लिए परीक्षा कैलेंडर (PPU Exam Calender 2026) जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय ने स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, एमएड और एलएलबी पाठ्यक्रमों की परीक्षा तिथियां और परिणाम प्रकाशन की संभावित समय-सारणी घोषित की है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. मनोज कुमार ने परीक्षा कैलेंडर जारी किया।

उन्होंने बताया कि कुलपति के निर्देश के अनुसार परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। परीक्षा कैलेंडर जारी होने से छात्र अपने पढ़ाई पर फोकस कर सकेंगे। कुलपति प्रो. उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि इस परीक्षा कैलेंडर के जारी होने से छात्रों को अपनी पढ़ाई की योजना बनाने में मदद मिलेगी।

Patliputra Universityप्रशासन ने समय पर परीक्षा और परिणाम सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है, जिससे छात्रों को आगे की शिक्षा या नौकरी के लिए समय पर दस्तावेज उपलब्ध हो सके। स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, एमएड और एलएलबी, बीए-एलएलबी व अन्य सभी वोकेशनल कोर्स की परीक्षा तिथि जारी की गई है। परीक्षा समाप्त होने के एक माह के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।