    पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में पीएचडी कोर्स वर्क की फीस में होगी बढ़ोत्तरी, सिलेबस में भी होगा बदलाव

    By Ravi Kumar(patna) Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 08:36 AM (IST)

    पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय (PPU) पीएचडी कोर्स वर्क की फीस बढ़ाने और सिलेबस में बदलाव करने की योजना बना रहा है। फीस वृद्धि का उद्देश्य कोर्स की गुणवत्ता में सुधार लाना है। संशोधित सिलेबस छात्रों को आधुनिक ज्ञान और अनुसंधान कौशल प्रदान करेगा, जिससे वे अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।

    पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की फीस में बढ़ोत्तरी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में शनिवार को सिंडिकेट की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता कुलपति प्रो. उपेंद्र प्रसाद सिंह ने की। बैठक में 22वीं व 23वीं वित्त समिति, 20वीं एएनटीपीसी, 17वीं विद्वत परिषद के ज्यादातर प्रस्तावों का सदस्यों ने अनुमोदन किया।

    साथ ही पीएचडी कोर्स वर्क के लिए शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव को पारित किया गया। बैठक में पीएचडी कोर्स वर्क के विभिन्न विषयों के सिलेबस में बदलाव पर सहमति बनी। मैथिली, होम साइंस, पर्शियन, मनोविज्ञान, केमेस्ट्री व प्राकृत विषयों के सिलेबस को भी अपडेट किया जाएगा।

    दो कॉलेजों में LLM सहित आठ कॉलेजों में वोकेशनल कोर्स संचालित करने पर स्वीकृति प्रदान की गई। तीन विषयों में संस्कृत, पाली व मैथिली विभाग खोलने की स्वीकृति मिली। कॉलेजों में जिन विषयों में स्नातक की पढ़ाई हो रही है, वहां पीजी विषय की पढ़ाई को स्वीकृति प्रदान की गई।

    सभी प्रस्ताव राजभवन व राज्य सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे। वहां से स्वीकृति के बाद इसे विश्वविद्यालय में पूर्णत: लागू कर दिया जाएगा। बाद में सीनेट की बैठक में इन सबका अनुमोदन होगा।

    एईडीपी के तहत कोर्स खोलने, बोर्ड आफ स्टडीज, पांचवें सेमेस्टर में इंटर्नशिप, पीएमआइआर को रेगुलर मोड में चलाने, दो व चार सेमेस्टर के बाद एक्जिट आप्शन को भी स्वीकृति दी गई।

    सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति एवं नवनियुक्त प्राचार्यों की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा छह विषयों में अनुशंसित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति एवं नवनियुक्त प्राचार्यों की नियुक्ति को अनुमोदित किया गया।

    शिक्षकेतर कर्मचारियों को उच्चतर पदभार देने के लिए प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सिंडिकेट ने मुहर लगाई। बैठक में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य प्रो. राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अरुण कुमार, प्रतिभा सिंह, प्रो. नरेंद्र कुमार सिंह मौजूद रहे। कुलसचिव प्रो. अबू बकर रिजवी ने सिंडिकेट के सदस्यों का स्वागत किया। धन्यवाद ज्ञापन छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. राजीव रंजन ने किया।