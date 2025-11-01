Language
    Bihar News: रेलवे स्टेशनों में ट्रेनों से उतारे गए कई यात्री, RPF ने क्यों उठाया ये कदम?

    By Vidya Sagar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 11:04 AM (IST)

    छठ पर्व के बाद बिहार से बाहर जाने वाले यात्रियों की भीड़ स्टेशनों पर उमड़ पड़ी। पटना जंक्शन, राजेंद्रनगर टर्मिनल और दानापुर स्टेशन पर भारी अव्यवस्था देखने को मिली। ट्रेनों में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे, जिससे अफरातफरी मची रही। आरपीएफ ने कई यात्रियों को नीचे उतारा। यात्रियों ने रेलवे पर भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम न करने का आरोप लगाया।

    रेलवे स्टेशनों में उमड़ी भीड़

    जागरण संवाददाता, पटना। छठ पर्व के बाद बिहार से बाहर जा रहे यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को पटना जंक्शन, राजेंद्रनगर टर्मिनल और दानापुर स्टेशन पर भारी अव्यवस्था देखने को मिली। अधिकांश ट्रेनों में यात्रियों की संख्या क्षमता से कई गुना अधिक रही। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे पुलिस को सक्रिय होना पड़ा।

    संपूर्णक्रांति एक्सप्रेस, पटना-कोटा एक्सप्रेस और पंजाब मेल में भीड़ इतनी बढ़ गई कि आरपीएफ के जवानों ने 50 से अधिक यात्रियों को नीचे उतारा। उन्हें अन्य स्पेशल ट्रेनों से यात्रा करने की सलाह दी गई।

    खिड़की से घुसे यात्री, ट्रेन में लटके लोग

    पंजाब और दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों में स्थिति सबसे अधिक बिगड़ी रही। जब पंजाब मेल और ब्रह्मपुत्रा मेल प्लेटफार्म नंबर चार पर पहुंचीं, तो यात्री ट्रैक के दोनों ओर उतरकर कोचों की ओर दौड़ पड़े।

    अनारक्षित बोगियों में भीड़ इतनी बढ़ी कि कई यात्री खिड़की से चढ़ने लगे। कुछ यात्री खिड़कियों पर लटक गए। स्थिति बिगड़ती देख कोच के अंदर बैठे यात्रियों ने आपातकालीन खिड़की खोलकर कुछ लटके यात्रियों को अंदर खींच लिया। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर अफरातफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागते दिखे।

    संपूर्णक्रांति में बंद दरवाजे ने बढ़ाई परेशानी

    लगातार चौथे दिन संपूर्णक्रांति एक्सप्रेस में कोच का दरवाजा बंद रहने से यात्रियों को परेशानी हुई। ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंचते ही यात्रियों ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। बाद में आरपीएफ और रेलवे कर्मचारियों की मदद से दरवाजा खोला गया, तब जाकर लोग ट्रेन में चढ़ सके।

    होल्डिंग एरिया में पानी, प्लेटफार्म पर बैठे यात्री

    वर्षा के चलते पटना जंक्शन और राजेंद्रनगर टर्मिनल के चारों होल्डिंग एरिया में पानी भर गया। इससे यात्री वहां ठहर नहीं सके और प्लेटफॉर्म पर ही बैठकर ट्रेनों का इंतजार करते रहे। भीड़ के कारण कई जगह धक्का-मुक्की की स्थिति बनी रही।

    दिनभर स्टेशन पर रही भीड़, खुलीं एक दर्जन स्पेशल ट्रेनें

    शुक्रवार को पटना, राजेंद्रनगर और दानापुर से एक दर्जन से अधिक स्पेशल ट्रेनें खुलीं। इनमें हावड़ा-हरिद्वार, ब्रह्मपुत्रा मेल, श्रमजीवी एक्सप्रेस, संपूर्णक्रांति एक्सप्रेस और पटना-कोटा एक्सप्रेस में यात्रियों का रेला उमड़ा।

    भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने स्टेशन पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की, लेकिन जनरल कोचों के दरवाजों पर चढ़ने की होड़ से अफरातफरी मच गई। यात्रियों ने बताया कि प्लेटफार्म पर सुरक्षा व्यवस्था तो दिख रही है, पर ट्रेन में चढ़ने और उतरने के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। कई यात्रियों ने यह भी कहा कि रेलवे ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए।