पशुपति ने चिराग के नेतृत्व पर उठाया सवाल, कहा- रामविलास ने उनपर भरोसा नहीं किया, तो हाजीपुर के लोग कैसे करेंगे

केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस ने लालगंज में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि चिराग पासवान पर जब रामविलास पासवान ने भरोसा नहीं किया तो हाजीपुर की जनता कैसे करेगी? उन्होंने कहा कि इसी वजह से बड़े भाई रामविलास ने मुझे उत्तराधिकारी बनाकर हाजीपुर की जनता की सेवा के लिए भेजा। इस मौके पर उन्होंने चिराग के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया

चिराग पर खुद रामविलास ने भरोसा नहीं किया तो हाजीपुर के लोग कैसे करेंगे: पारस

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, वैशाली: केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस ने चिराग की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी स्थिति उस जानवर जैसी है, जो बीच सड़क पर खड़ा होकर निर्णय नहीं कर पाता है कि दाएं जाएं या बाएं। एक ओर वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हनुमान बनते हैं, तो दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव को अपना आदर्श और तेजस्वी को भाई बताते हैं। पहले वे दलित समाज को अपना नहीं मानते थे। आज वोट के लिए ढोंग रचाते हैं। मेरे बड़े भाई की तरह उनमें सेवा भाव नहीं है। आज विश्व में मेरी पहचान: पारस पारस ने कहा कि हाजीपुर की जनता के आशीर्वाद से आज विश्व में मेरी पहचान बनी है। रामविलास पासवान ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसके निर्वहन का प्रयास कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। केंद्रीय मंत्री ने मोदी की तारीफ में गढ़े कसीदे उन्होंने आगे कहा कि देश में अभी दो धाराएं चल रही हैं। एक मोदी विरोधी, दूसरा मोदी के समर्थन में। लोगों को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने आज भारत को विश्व के मानचित्र पर सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका व रूस समेत अन्य राष्ट्राध्यक्ष भी मोदी का अभिवादन व गुणगान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी के लिए मुफ्त अनाज, पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा व्यवस्था आदि कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी हम भाजपा के एकमात्र सहयोगी हैं। मैं व हमारी पार्टी हमेशा नरेन्द्र मोदी के साथ रहेगी। मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे 2024 का चुनाव आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे और फिर से सरकार बनेगी। पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज पर उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है।

Edited By: Mohit Tripathi