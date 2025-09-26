Language
    बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, RAF-CRPF और BSEAP की 5 कंपनियों को लगाया गया

    By Ashish Shukla Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:15 AM (IST)

    आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पटना में 16 कंपनी अर्धसैनिक बल पहुंच चुके हैं। ये जवान दशहरा से पहले पटना पुलिस के साथ विधि व्यवस्था में सहयोग करेंगे। दुर्गा पूजा और दशहरा में सुरक्षा के लिए रैफ बीसैप और सीआरपीएफ की सात कंपनी भी तैनात की जाएंगी। शहर में तीन कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। पु

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 16 कंपनी अद्धसैनिक बल यानी 15 सौ से अधिक जवान पटना पहुंच चुके है।

    दशहरा से पहले ही वह पटना पुलिस के साथ विधि व्यवस्था में साथ देंगे। पटना पुलिस के साथ ही वह चेकिंग प्वाइंट और छापेमारी में भी रहेंगे।

    इसके साथ ही दुर्गा पूजा और दशहरा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पटना पुलिस को रैपिड एक्शन फोर्स (रैफ), बीसैप और सीआरपीएफ की सात कंपनी मिले है। सातों कंपनी फोर्स अलग-अलग जगहों पर दुर्गा पूजा, दशहरा से लेकर विसर्जन तैनात रहेंगे।

    इनके साथ ही नौ सौ प्रशिक्षु पुलिसकर्मी भी ड्यूटी करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए गांधी मैदान, डाकबंगला चौराहा सहित तीन जगह कंट्रोल रूम बनाया गया है।

    थाना पुलिस अपने क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है। कंट्रोल रूम से भी नजर रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरों का कनेक्शन भी दिया गया है, जहां तैनात अतिरिक्त पुलिसकर्मी स्क्रीन पर 24 घंटे शिफ्ट बदलकर ड्यूटी करेंगे। इस दौरान दंगा नियंत्रण यूनिट भी पूरी तरह सक्रिय रहेगी।

    एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि बताया कि सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है और पुलिस प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है।

    चुनाव को लेकर अर्धसैनिक बलों की 16 कंपनियां को पटना भेजी गई हैं। उन पुलिसकर्मियों का प्रयोग भी पूजा के दौरान क्षेत्र में शांति व्यवस्था की बहाली के लिए किया जाएगा। पुलिस को करीब 14 सौ दुर्गा पूजा आयोजन के आवेदन मिले हैं। उन्हें लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है।