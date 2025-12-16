Language
    हिजाब खींचने का मामला: पप्पू यादव ने किया नीतीश कुमार का बचाव, कहा- यह बाप और बेटी का भाव

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 12:15 PM (IST)

    एक डॉक्टर का हिजाब खींचने के मामले पर पप्पू यादव ने CM Nitish Kumar का बचाव करते हुए इसे बाप और बेटी का भाव बताया है। Pappu Yadav ने इस मुद्दे पर अपनी ...और पढ़ें

    पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री Nitish Kumar एक बार फिर विवादों में हैं। एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान उनका एक वीडियो वायरल है, जिसमें वह एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने का प्रयास कर रहे हैं।

    इस घटना को लेकर जहां एक ओर विपक्ष हमलावर है, वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद Pappu Yadav ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव किया है।

    पप्पू यादव ने कहा कि हिजाब नहीं हटाया गया था। उन्होंने अपनी बेटी की तरह बात की। लड़की और पिता के बीच का रिश्ता नीतीश कुमार के रवैये में दिखा।

    पप्पू यादव ने कहा कि हम हिजाब हटाने को पूरी तरह सही नहीं मानते, लेकिन आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हर आलोचना नेगेटिव ही हो। निश्चित रूप से, हिजाब जबरदस्ती नहीं हटाया जाना चाहिए, लेकिन उनका (नीतीश कुमार का) नजरिया और रवैया एक पिता का अपनी बेटी के प्रति जैसा था।

    राजद और कांग्रेस किया हमला 

    वहीं RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक और निंदनीय है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर गंभीर सवाल उठाता है। जिस तरह से उन्होंने कथित तौर पर एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने की कोशिश की, वह चौंकाने वाला है। एक तरफ वह सार्वजनिक मंचों से महिलाओं का सम्मान करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ वह एक महिला को अपमानित करते हैं।

    कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार और बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी महिला का 'घूंघट' या 'बुर्का' हटाने का हक नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने कहा कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बहुत संतुलित नहीं हैं और कई बार उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया है। NDA के नेता ऐसे ही होते हैं।

    क्या है पूरा मामला?

    पटना में एक सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। इसी दौरान एक डॉक्टर नुसरत परवीन हिजाब पहनकर आई थी। जब वह अपना नियुक्ति पत्र लने आई तो सीएम ने भौंहें चढ़ाकर कहा "यह क्या है?" मुख्यमंत्री, जो एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, फिर नीचे झुके और हिजाब नीचे खींच दिया।

    वायरल वीडियो में दिख रहा है कि घबराई हुई डॉक्टर को मौके पर मौजूद एक अधिकारी ने जल्दी से एक तरफ खींच लिया, जबकि कुमार के बगल में खड़े उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उन्हें रोकने की कोशिश में उनकी आस्तीन खींचते हुए दिखे।

    इस बीच, RJD और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों ने इस वीडियो क्लिप को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और दावा किया कि यह घटना JD(U) सुप्रीमो की 'अस्थिर मानसिक स्वास्थ्य' का नया सबूत है।

    समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ

    यह भी पढ़ें- डॉक्टर का हिजाब खींचने पर घिरे CM नीतीश कुमार; विपक्षी नेताओं ने बताया शर्मनाक, कहा- इलाज होना चाहिए