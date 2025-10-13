'नीतीश कुमार साफ हो गए, इधर ही आना पड़ेगा', NDA की सीट शेयरिंग पर पप्पू यादव ने ली चुटकी

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA की सीटों का बंटवारा हो गया है। सीट बंटवारे के तहत इस बार जदयूऔर बीजेपी 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दिया गया है। इसके अलावा जीतनराममांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6-6 सीट दी गई हैं।

राजग के सीट शेयरिंग पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि "नीतीश कुमार साफ हो गए। चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो या न हो उन्हें आना तो इधर ही पड़ेगा क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। JDU को उधर खत्म किया जाएगा तो हम स्वागत करेंगे।"

वहीं महागठबंधन की सीटोंका बंटवारे को लेकर उनका ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि यही रात अंतिम यही रात भारी। कयास लगाया जा रहा है कि महागठबंधन की साटों का एलान आज हो जाएगा। इस बीच बताया जा रहा है कि VIP नेता मुकेश सहनी नाराज बताए जा रहे हैं। इस पर पप्पू यादव ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है।

वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महागठबंधन के बीच सीट बटवारे को लेकर कहा, "कोई पेंच नहीं फंस रहा है। मुलाकात होगी तभी तो आगे सीटों के बटवारे की घोषणा होगी। भाजपा की जो उम्मीद है कि कोई पेंच फंस रहा है उस पर पानी फिर रहा है... हम सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं।