'नीतीश कुमार साफ हो गए, इधर ही आना पड़ेगा', NDA की सीट शेयरिंग पर पप्पू यादव ने ली चुटकी
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, जिसमें जदयू और बीजेपी 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं। पप्पू यादव ने एनडीए के सीट बंटवारे पर चुटकी ली है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि महागठबंधन में कोई पेंच नहीं फंसा है।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA की सीटों का बंटवारा हो गया है। सीट बंटवारे के तहत इस बार जदयूऔर बीजेपी 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दिया गया है। इसके अलावा जीतनराममांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6-6 सीट दी गई हैं।
राजग के सीट शेयरिंग पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि "नीतीश कुमार साफ हो गए। चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो या न हो उन्हें आना तो इधर ही पड़ेगा क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। JDU को उधर खत्म किया जाएगा तो हम स्वागत करेंगे।"
#WATCH पटना (बिहार): पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एनडीए द्वारा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की घोषणा करने पर कहा, "नीतीश कुमार साफ हो गए...चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो या न हो उन्हें आना तो इधर ही पड़ेगा क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री तो… pic.twitter.com/hD2xmRQavB— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 12, 2025
वहीं महागठबंधन की सीटोंका बंटवारे को लेकर उनका ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि यही रात अंतिम यही रात भारी। कयास लगाया जा रहा है कि महागठबंधन की साटों का एलान आज हो जाएगा। इस बीच बताया जा रहा है कि VIP नेता मुकेश सहनी नाराज बताए जा रहे हैं। इस पर पप्पू यादव ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है।
वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महागठबंधन के बीच सीट बटवारे को लेकर कहा, "कोई पेंच नहीं फंस रहा है। मुलाकात होगी तभी तो आगे सीटों के बटवारे की घोषणा होगी। भाजपा की जो उम्मीद है कि कोई पेंच फंस रहा है उस पर पानी फिर रहा है... हम सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं।
#WATCH | रांची: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महागठबंधन के बीच सीट बटवारे को लेकर कहा, "कोई पेंच नहीं फंस रहा है। मुलाकात होगी तभी तो आगे सीटों के बटवारे की घोषणा होगी। भाजपा की जो उम्मीद है कि कोई पेंच फंस रहा है उस पर पानी फिर रहा है... हम सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं।" pic.twitter.com/3Ef88LISrd— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 12, 2025
