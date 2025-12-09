Language
    बिहार, तेलंगाना व उत्तराखंड में पेपर लीक कराने का आरोपित गिरफ्तार, संजीव मुखिया गिरोह से जुड़े हैं तार

    By Rajat Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:16 PM (IST)

    बिहार, तेलंगाना और उत्तराखंड में पेपर लीक कराने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के तार संजीव मुखिया गिरोह से जुड़े बताए जा रहे ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    पेपरलीक मामले में एक गिरफ्तार। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को बड़ी सफलता मिली है। बिहार के साथ तेलंगाना और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कराने के आरोपित संजय कुमार प्रभात को ईओयू ने पटना के गोला रोड से गिरफ्तार किया है।

    मंगलवार को आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार संजय कुमार प्रभात शेखपुरा के शेखोपुर बाजार का रहने वाला है। वह संजीव मुखिया गिरोह का सक्रिय सदस्य है। ईओयू के अनुसार, संजय कुमार प्रभात का परीक्षा लीक कांडों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है।

    राज्य में पिछले साल 15 मार्च को शिक्षक बहाली के लिए आयोजित की गई बीपीएससी टीआरई-तीन परीक्षा के पेपर लीक मामले में उसकी तलाश की जा रही थी। इसके अलावा वह 2016 में तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एवं मेडिकल कामन इन्ट्रेंस टेस्ट (TSEAMCET) परीक्षा धांधली का भी आरोपित है।

    इस कांड का अनुसंधान हैदराबाद की सीआइडी कर रही है। इसके अलावा 2016 में ही उत्तराखंड के नैनीताल में प्री-मेडिकल टेस्ट प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक कराने में वह अभियुक्त है।

    एक लाख में कमीशन लेकर दिया था प्रश्न-पत्र

    ईओयू की पूछताछ में जानकारी मिली है कि अभियुक्त संजय कुमार प्रभात ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कराकर काफी धन अर्जित किया है।

    इसने बीपीएससी-टीआरई 3 की परीक्षा में लीक प्रश्न-पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर प्रत्येक अभ्यर्थी से लगभग एक लाख रुपया कमीशन के रूप में लिया था।

    पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर तथ्यों एवं पैसे के लेन-देन की जांच की जा रही है। अब तक इस मामले में कुल 289 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष अभियुक्तों की तलाश में छापेमारी जारी है। 


    सिपाही भर्ती और प्रवर्तन अवर निरीक्षक की परीक्षाओं में धांधली की थी तैयारी

    ईओयू के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त संजय कुमार प्रभात बिहार में आयोजित होने वाली आगामी परीक्षाओं की धांधली की तैयारी में जुटा था। दस दिसंबर को केंद्रीय चयन (सिपाही भर्ती) पर्षद के द्वारा चालक सिपाही भर्ती की परीक्षा ली जानी है।

    इसके अलावा 14 दिसंबर को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा परिवहन विभाग के प्रवर्तन अवर निरीक्षक की परीक्षा होनी है। इन्हीं परीक्षाओं के पूर्व संगठित गिरोहों के विरुद्ध चलाए जा रहे छापेमारी अभियान में संजय प्रभात पकड़ा गया है। वह आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विभिन्न अभ्यर्थियों से एडमिट कार्ड प्राप्त कर सेटिंग का आश्वासन दे रहा था।