'माफी नहीं तो अंजाम तय…' पाकिस्तानी डॉन ने वीडियो जारी कर सीएम नीतीश को दी धमकी

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा एक घरेलू विवाद अब देश की सीमाओं को पार कर अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम महिला चिकित्सक के हिजाब को लेकर उठे विवाद में अब पाकिस्तान का कुख्यात डॉन शहजाद भट्टी कूद पड़ा है। उसने वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की धमकी दी है, जिससे राजनीतिक और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि जागरण वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है।

दरअसल, यह पूरा मामला सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय ‘संवाद’ में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक हजार से अधिक नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे। इसी दौरान एक महिला चिकित्सक मंच पर नियुक्ति पत्र लेने पहुंचीं। वह चेहरे पर हिजाब पहने हुई थीं। आरोप है कि नियुक्ति पत्र देते समय मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, 'यह क्या है?' और कथित तौर पर महिला चिकित्सक के चेहरे से हिजाब हटा दिया।

घटना के तुरंत बाद महिला चिकित्सक असहज और घबराई हुई नजर आईं। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने उन्हें मंच से हटाकर एक ओर ले गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के पास खड़े उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम का वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसके बाद सियासी गलियारों से लेकर सामाजिक मंचों तक बहस तेज हो गई।

इसी वायरल वीडियो के आधार पर पाकिस्तान का कुख्यात डॉन शहजाद भट्टी सामने आया। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुलेआम धमकी दी। वीडियो में भट्टी कहता है कि 'सब लोगों ने देखा कि बिहार में क्या हुआ। एक बड़े पद पर बैठा आदमी एक मुस्लिम महिला के साथ ऐसा करता है। अभी भी समय है कि वह उस महिला और उस बच्ची से माफी मांग ले। अगर आज माफी नहीं मांगी गई तो बाद में यह मत कहना कि चेतावनी नहीं दी गई थी।'