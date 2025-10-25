Bihar News: कस्तूरबा गांधी स्कूल की छात्राएं करेंगी IIT और NEET की तैयारी, कोचिंग के लिए मिलेगी सरकारी सहायता

जागरण संवाददाता, पटना। जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को स्कूली पाठ्यक्रम के साथ ही प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कराने लिए ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को आइआइटी जेईई और नीट परीक्षा की तैयारी के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

इसके लिए पहले ही शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के साथ एमओयू किया गया। जिले के 11 टाइप-4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जिसमें कक्षा नौवीं से 12वीं की छात्राएं पढ़ती हैं, उन्हें प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लास की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है।

इसके के लिए फिलहाल आइआइटी संस्थान और फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान के शिक्षकों को की व्यवस्था गई है। टाइप-4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को सप्ताह में दो दिन आनलाइन क्सास कराई जाएगी। सप्ताह में मंगलवार और गुरुवार को छात्राओं को ऑनलाइन क्लास कराई जाएगी।

डिजिटल लर्निंग के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए किया जा रहा निरीक्षण छात्राओं को आनलाइन कोचिंग क्लास की सुविधा प्रदान करने के लिए जिले के 11 टाइप-4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से टीम ने निरीक्षण कार्य शुरू कर दिया है।

निरीक्षण दौरान पदाधिकारी यह देखेंगे कि कहां कितने कंप्यूटर सिस्टम व इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, इसकी सूची तैयार करेंगे। नए सत्र से जिले के सभी 11 टाइप-4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रतियोगी परीक्षा के लिए आनलाइन परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी जाएगी।

इसके साथ ही गैर-सरकारी एवं परोपकारी संगठनों के कौशल, अनुभव और संसाधनों का उपयोग कर इन प्रयासों को और सशक्त बनाया जाएगा। ये संस्थाएं अपने विशिष्ट कौशल और विशेषज्ञता के माध्यम से विद्यार्थियों तक नवाचार, आधुनिक तकनीक और व्यावहारिक कौशल को तेजी से पहुंचाने में मदद करेगी।

राज्य के बालिकाओं को मिल रही ये सुविधा बिहार में बालिकाओं की शिक्षा के लिए पोशाक, साइकिल, आर्थिक सहायता और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन जैसी कई सुविधाएं दी जा रही हैं। जैसे मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (कक्षा 1-12), मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (जन्म से स्नातक तक आर्थिक सहायता) और मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना (कक्षा नौवीं में प्रवेश पर मुफ्त साइकिल)। इसके अतिरिक्त 'मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना' के तहत स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।