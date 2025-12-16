राज्य ब्यूरो, पटना। फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर आपत्तिजक और अश्लील पोस्ट करने वालों पर अब और सख्ती से कार्रवाई होगी। उपमुख्‍यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने गाली-गलौज एवं अश्लील भाषा, सांप्रदायिक पोस्ट, अवैध हथियारों के साथ प्रदर्शन करने वाले वीडियो-रील के साथ एआइ और डीपफेक वीडियो की निगरानी एवं माॅनीटरिंग की जिम्मेदारी साइबर प्रभाग को दी है।

ईओयू के एसपी (Cyber) विनय तिवारी को इसका प्रभार दिया गया है। ईओयू के अनुसार, सभी जिलों में पदस्थापित डीएसपी साइबर को ऐसे कांडों का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। भेजनी होगी प्रत्‍येक दिन की रिपोर्ट इन मामलों के संज्ञान में आने पर सभी जिला पुलिस के द्वारा एवं जिलों में पदस्थापित डीएसपी साइबर के द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, प्रत्येक दिन की कार्रवाई की रिपोर्ट भी ईओयू को भेजनी होगी। इसके लिए ईओयू की ओर से विशेष प्रपत्र भी जारी किया गया है। इसमें पूरे राज्य में प्रतिवेदित मामलों और कांडों पर की गई कार्रवाई का ब्योरा देना होगा। इसमें बताना होगा कि जिले में अश्लील या आपत्तिजनक वीडियो के कितने मामले आए और उस पर क्या कार्रवाई हुई।

मंत्री पद संभालते ही दी थी चेतावनी मालूम हो कि गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभालते ही सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा था कि इंटरनेट मीडिया पर किसी को भी गाली देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।