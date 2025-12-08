बिहार में 3 जगहों पर लगेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, केंद्र सरकार ने शुरू की तैयारी
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में तीन न्यूक्लियर पॉवर प्लांट (Nuclear Power Plant in Bihar) लगने जा रहे हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य के गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने X के जरिए जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बिहार में 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है।
उन्होंने बताया कि Nuclear Plant के लिए सीवान, बांका और रजौली में NPCIL–NTPC ने सर्वे का काम आरंभ कर दिया है। NPCIL–NTPC की संयुक्त टीम तीनों जगहों पर भूकम्प, पानी की उपलब्धता, जमीन की उपलब्धता, आबादी का घनत्व तथा जमीन की स्थिति से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
संयुक्त टीम केंद्र और राज्य सरकार को जल्द ही अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। देश में 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य जल्द पूरा हो सके, इसके लिए ये कदम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
