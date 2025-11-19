Nitish Kumar: नीतीश कुमार के शपथ लेने से पहले शिक्षकों को मिल गई खुशखबरी, खाते में आएंगे पैसे
बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने नवंबर महीने का वेतन जारी कर दिया है, जिसके लिए 2 अरब 83 करोड़ 94 लाख 7 हजार 8 सौ रुपये आवंटित किए गए हैं। संयुक्त सचिव संजय कुमार सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिससे शिक्षकों और कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने की उम्मीद है।
राज्य ब्यूरो, पटना। नई सरकार के गठन के एक दिन पहले शिक्षा विभाग ने राज्य के 11 विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए वेतन भुगतान की राशि 109 करोड़ सात हजार 735 रुपये जारी किया। यह राशि नवंबर के वेतन भुगतान के लिए है, जिसमें डीए (महंगाई भत्ता) की राशि भी शामिल है।
शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए डीए 58 प्रतिशत राशि के साथ वेतन की राशि जारी की गई है।
इसमें पटना विश्वविद्यालय को 10.58 करोड़, मगध विश्वविद्यालय को 14.67 करोड़, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय को 17.5 करोड़, जयप्रकाश विश्वविद्यालय को 13.7635 करोड़, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय को 6.97 करोड़, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को 11.42 करोड़, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को 5.26 करोड़, मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय को 0.69 करोड़, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को 20.85 करोड़, पूर्णियां विश्वविद्यालय को 5.23 करोड़ और मुंगेर विश्वविद्यालय को 2.84 करोड़ रुपये वेतन मद में शामिल है।
उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एनके अग्रवाल ने बताया कि नवंबर के वेतन की राशि के साथ ही 58 प्रतिशत डीए की राशि भी विमुक्त किया गया है। सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों व कर्मियों को वेतन भुगतान सुनिश्चित कराएं।
