    फुलवारीशरीफ का कुख्यात भू-माफिया नौशाद कोलकाता से गिरफ्तार, कई सफेदपोशों में बढ़ी बेचैनी

    By Naki Imam(phulwari) Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:40 PM (IST)

    फुलवारीशरीफ का कुख्यात भू-माफिया नौशाद मलिक कोलकाता में एसटीएफ और बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उस पर हत्या, रंगदारी, जमीन कब्जा जैसे कई गंभीर ...और पढ़ें

    Hero Image

    गिरफ्तार आरोपी नौशाद मलिक। (जागरण)

    संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ। फुलवारीशरीफ के कुख्यात भू-माफिया नौशाद मलिक को एसटीएफ और बंगाल पुलिस की संयुक्त टीम ने कोलकाता के टेंगरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है।

    इस गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही फुलवारी शरीफ में कई सफेदपोश और उसके समर्थक बेचैन हो गए। नौशाद मलिक बजरंगबली कॉलोनी में गोलीबारी कर सुर्खियों में आया था।

    उसपर सट्टा कारोबार और अन्य अवैध गतिविधियों के आरोप हैं। उसने 22 जून को दिनदहाड़े बजरंग बली कॉलोनी में गोलीबारी कर दी थी और फरार हो गया था।

    इसके बाद जमीन कारोबारी अनवार आलम की हत्या में भी उसका नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी।

    गुरुवार की देर शाम बंगाल पुलिस और एसटीएफ की टीम ने टेंगरा थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया।

    बताया जाता है कि उसने वहां एक भव्य फ्लैट खरीद रखा था और अक्सर वारदातों के बाद कोलकाता और गोवा भाग जाता था। उसके खिलाफ शहर में जमीन कब्जा, रंगदारी, सट्टा बाजार चलाने और अन्य अवैध कारोबार के कई मामले दर्ज हैं।

    फुलवारी शरीफ के थानाध्यक्ष गुलाम शहबाज आलम ने बताया कि नौशाद मलिक एक हत्या के मामले में फरार था और उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।