पटना एनएमसीएच से फरार हुआ खतरनाक इनामी अपराधी मिथुन, दो पुलिसकर्मी निलंबित

जागरण संवाददाता, पटना। पटना एनएमसीएच से खतरनाक इनामी अपराधी मिथुन के फरार होने की घटना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। खुसरूपुर में दो दिन पहले हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने मिथुन के पैर में गोली मारी थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया था। पुलिस पहरे में रहते हुए भी वह सोमवार की रात करीब तीन बजे अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी खामियों को उजागर कर दिया है।

मिथुन सलीमपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जाता है। उसके खिलाफ खुसरूपुर, सलीमपुर और झारखंड के विभिन्न थानों में डकैती, लूट, अवैध हथियार रखने समेत कुल आठ मामले दर्ज हैं।

पुलिस के लिए वह लंबे समय से सिरदर्द बना हुआ था। दो दिन पूर्व खुसरूपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उसे पकड़ा था।

गोली लगने के कारण उसकी हालत गंभीर थी और इसी वजह से उसे एनएमसीएच में भर्ती कराया गया था।

अस्पताल में उसके इलाज के दौरान दो पुलिसकर्मी लगातार सुरक्षा में तैनात थे।

लेकिन आश्चर्य की बात है कि रात के अंधेरे में वह कैसे और किस तरह पुलिस को धोखा देकर भागने में सफल हो गया, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।

उसके फरार होने की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में अफरा-तफरी मच गई।

ग्रामीण एसपी अपराजित लोहान ने तुरंत मामले की समीक्षा की और उसकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया।

यह टीम लगातार विभिन्न संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एसपी ने कहा है कि जल्द ही मिथुन को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में मिथुन की सुरक्षा में तैनात दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

साथ ही, संबंधित क्षेत्र के थानेदार से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आखिर अस्पताल सुरक्षा में ऐसी चूक कैसे हुई। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं मिथुन को किसी अंदरूनी मदद से तो फरार नहीं कराया गया।