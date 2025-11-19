Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गवाह की हत्या की साजिश रचते कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, पिस्टल-कारतूस बरामद

    By Sabal Kishor Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 07:44 PM (IST)

    अथमलगोला पुलिस ने थमहा गांव से एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है जो हत्या के मामले में गवाह की हत्या की योजना बना रहा था। पुलिस ने उसके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। डीएसपी ने बताया कि अपराधी का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। वह जमीनी विवाद के चलते गवाह की हत्या करने वाला था।

    prefferd source google
    Hero Image

    कुख्यात अपराधी गिरफ्तार

    संवाद सूत्र, अथमलगोला। थाना क्षेत्र के थमहा गांव से पुलिस ने हत्या के केस में गवाह की हत्या की योजना बना रहे एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है, हालांकि उसका एक साथी भागने में सफल रहा।

    इस संबंध में डीएसपी 2 आयुष श्रीवास्तव ने पत्रकारों को बताया कि अथमलगोला पुलिस को गुप्त सूचना मिली की थमहा गांव में टनटन कुमार के घर में बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सिरसी निवासी कुख्यात अपराधी हैप्पी कुमार हत्या की योजना बना रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टीम गठन कर कार्रवाई

    थानाध्यक्ष नवीन कुमार सिंह ने वरीय अधिकारियों को सूचना देकर एक टीम का गठन किया, टीम ने अविलंब थमहा गांव में छापेमारी कर हैप्पी कुमार को गिरफ्तार किया ,हालांकि इस दौरान टनटन कुमार भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस छापेमारी में जुटी हैं। 

    गिरफ्तार आरोपित के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा एवं 15 जिंदा कारतूस बरामद किया है। साथ ही बताया कि गिरफ्तार हैप्पी कुमार के खिलाफ बख्तियारपुर थाने में हत्या एवं एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हैं, वही अथमलगोला थाने में भी हत्या का मामला दर्ज हैं।

    पूर्व से जमीनी विवाद 

    डीएसपी ने बताया कि सिरसी गांव में दो गुटों के बीच पूर्व से जमीनी विवाद चल रहा है, इस विवाद में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए खूनी संघर्ष कई वर्षों से चला आ रहा है,हैप्पी के खिलाफ बख्तियारपुर एवं अथमलगोला दोनों थाना में हत्या के दो मामले चल रहे हैं।  

    वहीं बख्तियारपुर थाना में एनडीपीएस एक्ट का भी एक मामला चल रहा है, हत्या के केस में गवाही देने के कारण गवाह की हत्या की योजना मंगलवार को बना रहा था, घटना को अंजाम देने के पहले ही पुलिस ने हैप्पी कुमार को दबोच लिया, पुलिस गिरफ्तार आरोपित को बुधवार को जेल भेज दिया।