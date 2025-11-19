गवाह की हत्या की साजिश रचते कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, पिस्टल-कारतूस बरामद

संवाद सूत्र, अथमलगोला। थाना क्षेत्र के थमहा गांव से पुलिस ने हत्या के केस में गवाह की हत्या की योजना बना रहे एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है, हालांकि उसका एक साथी भागने में सफल रहा। इस संबंध में डीएसपी 2 आयुष श्रीवास्तव ने पत्रकारों को बताया कि अथमलगोला पुलिस को गुप्त सूचना मिली की थमहा गांव में टनटन कुमार के घर में बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सिरसी निवासी कुख्यात अपराधी हैप्पी कुमार हत्या की योजना बना रहा है।

टीम गठन कर कार्रवाई थानाध्यक्ष नवीन कुमार सिंह ने वरीय अधिकारियों को सूचना देकर एक टीम का गठन किया, टीम ने अविलंब थमहा गांव में छापेमारी कर हैप्पी कुमार को गिरफ्तार किया ,हालांकि इस दौरान टनटन कुमार भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस छापेमारी में जुटी हैं।

गिरफ्तार आरोपित के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा एवं 15 जिंदा कारतूस बरामद किया है। साथ ही बताया कि गिरफ्तार हैप्पी कुमार के खिलाफ बख्तियारपुर थाने में हत्या एवं एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हैं, वही अथमलगोला थाने में भी हत्या का मामला दर्ज हैं।

पूर्व से जमीनी विवाद डीएसपी ने बताया कि सिरसी गांव में दो गुटों के बीच पूर्व से जमीनी विवाद चल रहा है, इस विवाद में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए खूनी संघर्ष कई वर्षों से चला आ रहा है,हैप्पी के खिलाफ बख्तियारपुर एवं अथमलगोला दोनों थाना में हत्या के दो मामले चल रहे हैं।