NMCH पटना में रैगिंग के मेल से हड़कंप, 35 पन्नों की शिकायत की जांच; छात्रों ने आरोपों को नकारा
नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना में रैगिंग की शिकायत मिलने से हड़कंप मच गया। प्राचार्य ने एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई और छात्रों से पूछताछ की। छात्रों ने रैगिंग के आरोपों से इनकार किया। जांच में शिकायत गलत पाई गई। प्राचार्य ने रैगिंग साबित होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
जागरण संवाददाता, पटना सिटी। नालंदा मेडिकल कॉलेज के अधिकृत मेल पर प्राचार्य और हॉस्टल वार्डन के नाम से बुधवार को रैगिंग से जुड़ा एक मेल प्राप्त होते ही हड़कंप मच गया। खबर फैलते ही कॉलेज परिसर से लेकर छात्रावास में अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न गई।
इस मेल की खबर लगते ही प्राचार्य डॉ. प्रो. उषा कुमारी ने एंटी रैगिंग कमेटी की आपातकालीन बैठक अपने कक्ष में बुलाई। कई विभागाध्यक्ष व अन्य सदस्य उपस्थित हुए। इसके बाद वर्ष 2025 में नामांकित एमबीबीएस के छात्रों और छात्राओं को बुलाकर मेल तथा रैगिंग के संबंध में पूछताछ की गई।
सभी विद्यार्थियों ने मेल से अनभिज्ञता जताते हुए किसी के साथ रैगिंग या दुर्व्यवहार होने की बात से इनकार किया।
एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक
प्राचार्य डॉ. प्रो. उषा कुमारी ने बैठक उपरांत बताया कि मेरे और वार्डन के नाम ऑफिशियल मेल पर किसी अज्ञात व्यक्ति का कॉलेज के छात्रावास में छात्रा के साथ रैगिंग होने का उल्लेख करते हुए मेल आया है। इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई।
छात्र-छात्राओं को बुला कर पूछा गया। सभी ने इस मेल में उल्लिखित मामले से इनकार किया। प्राचार्य ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने 35 पन्नों की फाइल के साथ मेल संलग्न करते हुए लड़कियों के छात्रावास में रैगिंग होने की बात कही है।
पूछताछ व जांच में यह बिलकुल गलत पाया गया। यह मेल किसी पुराने विद्यार्थी की शरारत हो सकती है। इसका पता लगाया जा रहा है। प्राचार्य ने बताया कि कॉलेज, परिसर, छात्रावास, हॉस्पिटल किसी भी जगह सीनियर-जूनियर से जुड़े किसी तरह के दुर्व्यवहार या रैगिंग मामले तथा आरोप साबित होने पर सख्ती संबंधित जानकारी विद्यार्थियों को पूर्व में कैप सेरेमनी कार्यक्रम तथा क्लास रूम में बताया जा चुका है।
