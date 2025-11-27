NMCH पटना में रैगिंग के मेल से हड़कंप, 35 पन्नों की शिकायत की जांच; छात्रों ने आरोपों को नकारा

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। नालंदा मेडिकल कॉलेज के अधिकृत मेल पर प्राचार्य और हॉस्टल वार्डन के नाम से बुधवार को रैगिंग से जुड़ा एक मेल प्राप्त होते ही हड़कंप मच गया। खबर फैलते ही कॉलेज परिसर से लेकर छात्रावास में अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मेल की खबर लगते ही प्राचार्य डॉ. प्रो. उषा कुमारी ने एंटी रैगिंग कमेटी की आपातकालीन बैठक अपने कक्ष में बुलाई। कई विभागाध्यक्ष व अन्य सदस्य उपस्थित हुए। इसके बाद वर्ष 2025 में नामांकित एमबीबीएस के छात्रों और छात्राओं को बुलाकर मेल तथा रैगिंग के संबंध में पूछताछ की गई।

सभी विद्यार्थियों ने मेल से अनभिज्ञता जताते हुए किसी के साथ रैगिंग या दुर्व्यवहार होने की बात से इनकार किया। एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक प्राचार्य डॉ. प्रो. उषा कुमारी ने बैठक उपरांत बताया कि मेरे और वार्डन के नाम ऑफिशियल मेल पर किसी अज्ञात व्यक्ति का कॉलेज के छात्रावास में छात्रा के साथ रैगिंग होने का उल्लेख करते हुए मेल आया है। इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई।

छात्र-छात्राओं को बुला कर पूछा गया। सभी ने इस मेल में उल्लिखित मामले से इनकार किया। प्राचार्य ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने 35 पन्नों की फाइल के साथ मेल संलग्न करते हुए लड़कियों के छात्रावास में रैगिंग होने की बात कही है।