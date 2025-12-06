Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'आपदा के वक्त भी बिहार छोड़कर चले जाते हैं', तेजस्वी के सदन छोड़ विदेश जाने पर नित्यानंद ने कसा तंज

    By Raman Shukla Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:36 PM (IST)

    केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के सदन छोड़कर विदेश जाने पर तंज कसते हुए कहा कि वे आपदा के समय भी बिहार को छोड़कर चले जाते हैं ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    नित्यानंद राय ने तेजस्वी पर कसा तंज। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय मंत्री गृह राज्य नित्यानंद राय ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर शनिवार को कटाक्ष किया।

    पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि तेजस्वी बिहार और सदन से नदारद रहते हैं। आपदा के वक्त भी राज्य छोड़ देते हैं। इनकों बिहार के लोगों का सिर्फ वोट चाहिए, यहां की जनता से कोई मतलब नहींं।

    बिहार विधानसभा का सत्र छोड़कर यूरोप जाने पर नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव सदन के साथ-साथ बिहार की राजनीति से भी नदारद हो गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जहां भी गए हो लेकिन बिहार छोड़कर नदारद होना यह प्रतीत करता है कि बिहार वासियों से उनका लगाव भी खत्म हो गया है।

    बिहार की जनता सब देख रही है। तेजस्वी यादव ज्यादा अपना समय बिहार से बाहर ही बिताते हैं। तेजस्वी कोरोना काल में भी बिहार छोड़कर चले गए थे। कई बार ऐसा हुआ कि बिहार बाढ़ से घिरा हो उस समय भी वह लोगों को मरने के लिए छोड़ विदेश और दिल्ली चले जाते हैं।

    यही नहीं, जब-जब बिहार में कोई आपदा या विपत्ति आती है तब-तब वो बिहार से गायब हो जाते हैं। कभी दिल्ली दौरे तो कभी विदेश दौरे पर चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि बिहारियों पर तेजस्वी यादव का भरोसा उठ चुका है और बिहार वासियों कालालू परिवार, महागठबंधन, राजद एवं तेजस्वी से भरोसा उठ गया है।