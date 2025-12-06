'आपदा के वक्त भी बिहार छोड़कर चले जाते हैं', तेजस्वी के सदन छोड़ विदेश जाने पर नित्यानंद ने कसा तंज

पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि तेजस्वी बिहार और सदन से नदारद रहते हैं। आपदा के वक्त भी राज्य छोड़ देते हैं। इनकों बिहार के लोगों का सिर्फ वोट चाहिए, यहां की जनता से कोई मतलब नहींं। बिहार विधानसभा का सत्र छोड़कर यूरोप जाने पर नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव सदन के साथ-साथ बिहार की राजनीति से भी नदारद हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जहां भी गए हो लेकिन बिहार छोड़कर नदारद होना यह प्रतीत करता है कि बिहार वासियों से उनका लगाव भी खत्म हो गया है।

बिहार की जनता सब देख रही है। तेजस्वी यादव ज्यादा अपना समय बिहार से बाहर ही बिताते हैं। तेजस्वी कोरोना काल में भी बिहार छोड़कर चले गए थे। कई बार ऐसा हुआ कि बिहार बाढ़ से घिरा हो उस समय भी वह लोगों को मरने के लिए छोड़ विदेश और दिल्ली चले जाते हैं।



यही नहीं, जब-जब बिहार में कोई आपदा या विपत्ति आती है तब-तब वो बिहार से गायब हो जाते हैं। कभी दिल्ली दौरे तो कभी विदेश दौरे पर चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि बिहारियों पर तेजस्वी यादव का भरोसा उठ चुका है और बिहार वासियों कालालू परिवार, महागठबंधन, राजद एवं तेजस्वी से भरोसा उठ गया है।